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"Нафтогаз" за 10 месяцев перечислил в госбюджет более 90 миллиардов налогов

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Группа компаний НАК "Нафтогаз Украины" в январе-октябре 2020 года уплатила в государственный и местные бюджеты 90,3 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019-й).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Поступления от группы составили около 11% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в бюджеты всех уровней 121,4 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.Нафтогаз за 10 месяцев перечислил в госбюджет более 90 миллиардов налогов 01
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А на сколько миллиардов "Нафтогаз" обворовал украинский народ???
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12.11.2020 11:00 Відповісти
 
 