"Нафтогаз" за 10 месяцев перечислил в госбюджет более 90 миллиардов налогов

Группа компаний НАК "Нафтогаз Украины" в январе-октябре 2020 года уплатила в государственный и местные бюджеты 90,3 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019-й).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Поступления от группы составили около 11% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в бюджеты всех уровней 121,4 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.