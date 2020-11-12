БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2139 відвідувачів онлайн
Новини ПромисловістьКорпоративні відносини
6 327 5
Кабмін (7239) Фірташ (604) зтмк (41)

Компания Фирташа получила решение суда об отмене смены руководства ЗТМК

Новини БізнесЦензор Промисловість Корпоративні відносини

Компания Фирташа получила решение суда об отмене смены руководства ЗТМК

Хозяйственный суд Запорожской области 9 ноября отменил решения общего (внеочередного) собрания участников ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" от 29 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа.

Согласно сообщению, суд признал незаконным увольнение Владимира Сивака с должности директора ООО "ЗТМК" и назначение на эту должность исполняющего обязанности директора ЗТМК Сергея Лубенникова. Суд также признал незаконными и отменил действия регистратора, внесшего информацию об смене руководства компании в едином государственном реестре юрлиц.

"Решение Хозяйственного суда Запорожской области вступит в силу через 20 дней после оглашения, или же в случаи его апелляционного обжалования после рассмотрения жалобы Центральным апелляционным хозяйственным судом. В случае вступление в силу данного решения Сергей Лубенников, который на данный момент занимает должность и.о. директора, потеряет свои полномочия, а Владимир Сивак вернется к исполнению обязанностей руководителя ЗТМК", – заявляют в Group DF.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

До этого руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.

Сивак возглавляет ООО ЗТМК с 2010 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.

Читайте также: Долг подконтрольного Фирташу ЗТМК за электроэнергию превысил 1,2 миллиарда

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как утверждали следователи НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Операционный контроль над работой предприятия осуществляет группа Фирташа.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность –20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да кто бы сомневался, что судейки за десяток тысяч долларов примут любое решения в пользу олигархов. И кто-то еще верит в инвестиции в Украину при полном разгуле судей и беспределе олигархата?
показати весь коментар
12.11.2020 11:30 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну й безальтернативну судову реформу!
показати весь коментар
12.11.2020 15:36 Відповісти
Да знаем, знаем, кто тебе срёт каждый день в трусы!
показати весь коментар
12.11.2020 17:29 Відповісти
А сказати що хтіло, казкове?)))
показати весь коментар
12.11.2020 19:27 Відповісти
Судей можно расстреливать всех, с конфискацией, особенно "хозяйственных " судов!
показати весь коментар
12.11.2020 17:30 Відповісти
 
 