Львовский горсовет подаст в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня

Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабинета министров о введении в Украине карантина "выходного дня".

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали", - заявил он.

Он отметил, что за выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода, и это "живые деньги, которые кормят тысячи семей".

Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.