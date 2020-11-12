В РФ суд приговорил Григоришина к четырем годам колонии

К четырем годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы украинского миллионера Константина Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб ($180 млн).

Как заявили следователи Следственного комитета России, эти деньги недоплатил в казну в 2008–2010 годах подконтрольный ему российский актив — ООО "ПИК "Создание"", занимавшееся поставками трансформаторов из Запорожья и позже признанное банкротом, сообщает Коммерсант.

Сам бизнесмен утверждал, что не контролировал компанию, но делал заявления через представителей, предпочитая оставаться за границей. В результате во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс в отношении него шел в заочном режиме.

Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском. Между тем арестованное имущество беглого олигарха — недвижимость и произведения искусства — осталось под обеспечительными мерами.

Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года. При этом сам приговор судья оглашала два дня. Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Иск на сумму неуплаты 1,423 млрд руб., заявленный признанной потерпевшей стороной столичной инспекцией ФНС №2, оставлен судом без рассмотрения. Налоговикам было предложено самостоятельно обратиться с гражданским иском.

Изначально уголовное дело было возбуждено СКР не только в отношении Константина Григоришина, но и предпринимателя Владимира Богатырева. По версии следствия, первый как бенефициар ООО "ПИК "Создание"", а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов. Сама компания занималась поставками трансформаторного оборудования одного из основных активов Константина Григоришина "Запорожтрансформатор". К 2014 году ПИК "Создание" была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 2008 году.

В конце 2015 года Григоришин был объявлен в России в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск. Был наложен арест и на имущество предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, а также коллекцию предметов искусства с картинами известных художников.