В РФ суд приговорил Григоришина к четырем годам колонии
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К четырем годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы украинского миллионера Константина Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб ($180 млн).
Как заявили следователи Следственного комитета России, эти деньги недоплатил в казну в 2008–2010 годах подконтрольный ему российский актив — ООО "ПИК "Создание"", занимавшееся поставками трансформаторов из Запорожья и позже признанное банкротом, сообщает Коммерсант.
Сам бизнесмен утверждал, что не контролировал компанию, но делал заявления через представителей, предпочитая оставаться за границей. В результате во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс в отношении него шел в заочном режиме.
Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском. Между тем арестованное имущество беглого олигарха — недвижимость и произведения искусства — осталось под обеспечительными мерами.
Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года. При этом сам приговор судья оглашала два дня. Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима.
Иск на сумму неуплаты 1,423 млрд руб., заявленный признанной потерпевшей стороной столичной инспекцией ФНС №2, оставлен судом без рассмотрения. Налоговикам было предложено самостоятельно обратиться с гражданским иском.
Изначально уголовное дело было возбуждено СКР не только в отношении Константина Григоришина, но и предпринимателя Владимира Богатырева. По версии следствия, первый как бенефициар ООО "ПИК "Создание"", а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов. Сама компания занималась поставками трансформаторного оборудования одного из основных активов Константина Григоришина "Запорожтрансформатор". К 2014 году ПИК "Создание" была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 2008 году.
В конце 2015 года Григоришин был объявлен в России в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск. Был наложен арест и на имущество предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, а также коллекцию предметов искусства с картинами известных художников.
Будь ласка, зачекайте...
Шесть прошедших лет офицеры ФСБ РФ с Лубянки и боты Пригожина из Питера круглосуточно работали в украинских сетях над проектом «демонизации Порошенко». Хозяин Кремля дал им четкую команду: «Кто угодно, только не Порошенко!». Петр Алексеевич выступил на трибуне ООН - ольгинцы делают вбросы, что у него «помятый пиджак». Пятый Президент Украины за трое суток пребывания в Брюсселе - спал два часа и имел утомлённый вид - тролли с украинской символикой на аватарке тиражуют в Фейсбуке новость - «Порошенко - алкоголик». Верховный Главнокомандующий ВСУ присутствует на полигоне при испытании новейшого украинского оружия, Настя Приходько (в миру Криве Дуло) даёт интервью, что «у бойцов ВСУ автоматы 1984 года с кривым дулом». Но апофеозом российских Средств Массовой Дезинформации и «поваров Путина» стал «сенсационный» вброс о том, что Петр Алексеевич, «зарубил саперной лопаткой на кухне отцовского дома, своего родного брата». После такого сногсшибательного сообщения, вбросы Генерального секретаря партии: «Рух новых грузинских сил» - Михо Саакашвили о «барыжной власти» стали украинскому пиплу уже не интересны.
Для того, чтобы дискредитировать пятого Президента Украины тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по новому адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию жертвы, ретушеры добавляли под глазами мешки и фингалы (гематомы) и вешали под ней очередную текстовую «лапшу».
Качество приготовленного таким образом снадобья зависело от уровня деградации исполнителя заказа и количества выпитого им накануне «Боярышника». Далее осуществляется массовый вброс фейков на Фейсбук и в СМИ. «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ».»ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке». «Киев в шоке». «Европа в шоке от адмирала Кузнецова». «Паника в Раде». «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы». «США скоро развалится!». «Рубль растет, доллар падает!». «Америка рыдает». «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!». «Трампа убьют ночью во сне». «Чиколадный не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!».
Словарный запас у «поваров Путина» изобилуют минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Поэтому неудивительно, что 73% телезрителей канала «1+1» проголосовало за ************ и антихриста.
А именно --- в буру! Сунул пару немазаных --- четыре сбоку, ваших нет..))
и он, этот закон, однозначно говорит, что даже последней мрази нельзя отказать в гражданстве по этому признаку
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
Среди «врагов» России на первом месте, конечно же, стоят «укры», которые в китайских тапочках на босу ногу и с автоматами с «кривыми дулами» выпуска 1982 года остановили на Донбассе продвижение бронетанковых дивизий тувинского оленевода Сергея Кунжутовича Шойгу.
На втором месте в этом списке находятся «пиндосы» (жители США) с их загнивающими долларами. Это те самые граждане, которые в период Второй мировой войны поставили в СССР по Ленд-лизу одних только автомобилей 447 785 штук, не считая паровозов, самолетов, тушенки и много чего другого.
Далее идут жители всего Евросоюза и военнослужащие НАТО, которые хотят захватить «каменный пояс земли русской» - Урал.
В «черном списке» мы также находим Турцию, Грузию, прибалтов, молдаван, поляков, геев и лесбиянок.
С легкой подачи Президента РФ, который поручил своим силовикам «мочить в сортире» жителей Ичкерии, его подданные стали называть грузин «грызунами», а украинцев - «укропами» или просто «украми».
Надо отметить, что украинские военные 242 суток защищали от «непобедимой и легендарной» армии путина донецкий аэропорт. Каждый вечер российский комментатор и телеведущий еврей Дмитрий Киселев и его коллега по «зомбоящику» Ольга Суха беева бодро сообщали о полном разгроме войск «киевской хунты» в донецком аэропорту, а дикторы радиостанции «Голос Америки» опровергали поток российской лжи и утверждали, что спецназовцы из ГРУ, ФСБ и «Вымпел» несут большие потери при атаках на терминалы донецкого аэропорта.
Во время военных действий, нападающая сторона обычно скрывает свои реальные потери, чтобы буряты Шойгу не утратили боевого духа. Поэтому россиянам было бы логичней прислушаться к «забугорным голосам», поскольку им нет никакого смысла лгать.
Реальная же картина боев за ДАП была такова. Все атаки московских наемников и путинских «отпускников», которые приехали в Украину «мочить укропов» и «косить укроп», как они писали при жизни об этом в «Одноклассниках», заканчивались печально для православных агрессоров и гибелью сотен военнослужащих.
Глубокой ночью похоронные команды тыловой службы РФ собирали в окрестностях аэропорта до сотни трупов россиян. Иногда тела бурятов, танкистов из Улан - Уде, были разорваны на мелкие фрагменты и солдаты собирали человеческие останки в обыкновенное ведро. Основной причиной таких больших потерь с одной стороны являлась низкая квалификация российских офицеров-алкоголиков, а с другой стороны «давление Кремля» - захватить любой ценой указанный стратегический объект ко дню рождения бывшего «топтуна» наружного наблюдения КГБ.
Воины Вооруженных Сил Украины, вчерашние учителя, дальнобойщики, токари, осветители сцен, бизнесмены и реализаторы китайского ширпотреба, а также добровольческие батальоны принимали бой с хорошо экипированным в «Военторге» противником и в течение одного светого дня отправили «на тот свет» несколько элитных подразделений.
Трудно объяснить, почему оленевод Серёжа Шойгу использовал подразделения специального назначения «ВЫМПЕЛ», опытных разведчиков и спецназ для лобовых штурмовых действий, как обычных мотострелков, хотя это совершенно не входит в задачи спецназа.
Для подготовки квалифицированного спецназовца требуется не менее пяти лет, поэтому каждый сотрудник этого подразделения, как говорят, «на вес золота».
Если подсчитать стоимость российских снарядов и мин, выпущенных по терминалам аэропорта, сожженной бронетехники и уничтоженной артиллерии и разделить на количество добытых кирпичей - «трофеев», то эти кирпичи станут поистине «золотыми». Как знаменитый батон Януковича.
Псковский спецназ возвратился в Россию из «командировки» на Донбасс «грузом 200» и теперь мирно почиёт на кладбище в Колпино (это под Питером). Посетить могилы «героев» и положить цветы можно здесь: :https://www.youtube.com/watch?v=9nRy2TnYAtY
Корреспондент.net, 14 сентября 2016,
Народный депутат Сергей Лещенко заключил соглашение о широком медиа-партнерстве и политическом лобби с олигархом Константином Григоришиным.
Годовой гонорар Лещенко составляет 1,2 миллиона долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов Григоришин выделил 1,5 миллиона гривен ежемесячно.https://korrespondent.net/ukraine/3744752-leschenko-zakluichyl-myllyonnyi-kontrakt-s-hryhoryshynym-smy
По информации источников Depo.ua, отношения между командой "УП" и тогда еще ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ КОНСТАНТИНОМ ГРИГОРИШИНЫМ продолжаются еще с первой половины 2000-х.
И встречи Лещенко и нынешнего главреда "УП" Севгиль Мусаевой имеют признаки регулярности.
Более того, буквально на днях в одном из эфиров Лещенко публично отвесил комплимент Григоришину, которого вместе с Виктором Пинчуком назвал единственными олигархами, которые руководствуются мозгами.
Собственно, таких косвенных доказательств - это даже если не вспоминать о пленках нардепа-беглеца Онищенко, на которых тот рассказывал о наличии компромата относительно совместного отдыха Лещенко вместе с Григоришиным в Европе - более чем достаточно для того, чтобы сделать соответствующие выводы.
Как показывает практика, для украинских политиков быть в кармане кого-то из олигархов - это обычная практика. Но беда в том, что Лещенко претендовал на звание политика новой формации - честного и незапятнанного. Получилось как-то не очень...
https://www.depo.ua/rus/politics/yak-leschenko-pidsiv-na-tabletochki-grigorishina-20170815623447
вывод 2: Григоришина посадить в Украине за доведение до банкротства стратегического предсприятия Запорожтрансформатор и поставку продукции в страну оккупант