Количество заболеваний коронавирусом в Украине за сутки превысило 11 тысяч

В Украине за сутки по состоянию на утро 12 ноября обнаружено 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализированы 1509 человек; зафиксировано летальных 198 случаев от коронавируса, выздоровели 6 235 человек;

Всего за все время пандемии в Украине заболели 500 865 человек; выздоровели 227 694 человека; умерли от коронавируса 9 145 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киева (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на утро 11 ноября обнаружено 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.