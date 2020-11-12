Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ (обновлено)
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Дата пребывания миссии МВФ в Украине станет известна после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд (МВФ).
Об этом председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил в интерьвю Голосу Америки.
"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – у Украины есть все шансы принять миссию МВФ до конца этого года", – рассказал Шевченко.
Глава НБУ уточнил, что сейчас с МВФ обсуждается три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй – проект бюджета Украины на 2021 год, третий – работы самого Национального банка.
"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного Суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного Суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", – добавил Шевченко.
Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что решение Конституционного Суда об отмены системы электронного декларирования для чиновников ставит под угрозу сотрудничество с МВФ, у Фонда также есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины.
В свою очередь представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, является условием помощи для Украины. Ранее часть полномочий в НБУ была перераспределена в пользу его главы Кирилла Шевченко.
Люнгман также назвал сохранение и укрепление системы противодействия коррупции, в том числе декларирования активов, одним из основных элементов действующей программы stand-by и необходимым условием для ее продолжения.
Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.
В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.
Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков
Будь ласка, зачекайте...
денег нет, но вы держитесь ...
и хорошего всем настроения
і не кажіть, що зеля с ярмарком нічого не знали
Мы граждане Украины, своими налогами делаем вклад в бюджет страны не соизмеримый ни с какими внешними кредитами. Т.е. то что мы платим в виде налогов в несколько десятков раз больше чем убогая власть клянчит у МВФ и прочих мировых барыг ежегодно. При этом наши интересы как главных кредиторов этой страны ни кто и в хер не ставит, при этом под интересы мировых барыг мы должны подстраивать своё законодательство, экономику и законы. Самое смешное, что навязанные западные руководители в ключевых секторах экономики Украины показывают отрицательную эффективность. Далеко ходить не надо западное руководство Нефтегаза в виде наблюдательного совета ни как не повлияло на то что в этом году организация сосущая жижу из земли и транспортирующая нефть и газ по нашей трубе показала рекордные убытки. Убытки Карл! Точно такая же ситуация с ЖД. Укроборонпром сорвал госзаказы и т.д. При этом мы выплачиваем гигантские З/П этим пройдохам. За 10 месяцев этого когда заробитчане влили в экономику страны 8 миллиардов евро а наши провласные ублюдки теперь хотят получать с них налоги и тратить на свои ублюдочные опросы, бродячих активистов не работающих с 2014 года но сладко жрущих и бухающих по ресторанам, дебильные проекты и главное ораву чинуш которая не даёт ни какой добавленной стоимости и вклада в ВВП страны. Ну а полудурок-президент с придыханиями снимает видосики про то как он болеет. Министр МВД пилит бюджет на покупках вертолётов и катеров, ОП пилит дороги, кабмин распиливает бабло под ахметку убивая атомную энергетику и выплачивая баснословное бабло по зеленому тарифу как ахмтке так и инстранным барыгам смачно присосавшихся к бюджету. Вонючая соросня, которая ни одного дня не работала пристроена по тёплым местам и рассказывает где нам надо затянуть пояса. Пояса нужно затянут на ваших шеях суки.