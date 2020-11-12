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Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ (обновлено)

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Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ (обновлено)

Дата пребывания миссии МВФ в Украине станет известна после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд (МВФ).

Об этом председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил в интерьвю Голосу Америки.

"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – у Украины есть все шансы принять миссию МВФ до конца этого года", – рассказал Шевченко.

Глава НБУ уточнил, что сейчас с МВФ обсуждается три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй – проект бюджета Украины на 2021 год,  третий – работы самого Национального банка.

"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного Суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного Суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что решение Конституционного Суда об отмены системы электронного декларирования для чиновников ставит под угрозу сотрудничество с МВФ, у Фонда также есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины.

В свою очередь представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, является условием помощи для Украины. Ранее часть полномочий в НБУ была перераспределена в пользу его главы Кирилла Шевченко.

Люнгман также назвал сохранение и укрепление системы противодействия коррупции, в том числе декларирования активов, одним из основных элементов действующей программы stand-by и необходимым условием для ее продолжения.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков

Джерело:  Голос Америки


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Топ коментарі
+16
Из всего текста достаточно было написать: денег не будет.
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12.11.2020 15:17
+12
Плять ,как можно было за 1,5 года все просрать , как Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 7310 Если вы Ттупые , так отдайте власть взрослым дядям , Турчинову , Порошенко Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 3198 Весе за что берутся , получается , дрек Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 1657 И Враги и Идиоты в одном флаконе Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 1657
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12.11.2020 23:01
+10
Беня, ты?
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12.11.2020 17:32
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"Четкие месседжи, которые предоставил президент..."-щось затихли всі месиджі президента, тим більше відсутні будь які кроки усилия для Зеленського, "чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру"
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12.11.2020 14:34 Відповісти
Короче послали Кирюшку в пешее путешествие, жаль только оно не пешком из Вашингтона возвращалось, а так ничего, слетал в Штаты на недельку, мордой лица поторговал, интересно а чего ОНО думало там услышать?
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12.11.2020 20:25 Відповісти
Рішення вже є - замість відосиків відоблох!
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12.11.2020 14:46 Відповісти
Из всего текста достаточно было написать: денег не будет.
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12.11.2020 15:17 Відповісти
достаточно лаконично ))) и без восхваления и полонов гению преЗЕдентскому)))
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12.11.2020 15:47 Відповісти
Одним словом, щоб отримати кредити від МВФ, зеленим потрібно позбутися своєї ідентичності. Це ніби вовку почати їсти траву. Чи зможуть? Питання риторичне. Щодо Шечювченка. Йому б за себе переживати перед штатівською Фемідою. А він навіть у цій ситуації Зєлєнскому дупу умудряється лизнути. Видно, знатний лизака.
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12.11.2020 15:45 Відповісти
классика ))))
денег нет, но вы держитесь ...
и хорошего всем настроения
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12.11.2020 15:48 Відповісти
дефолт - это хорошо
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12.11.2020 15:54 Відповісти
Беня, ты?
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12.11.2020 17:32 Відповісти
для коломойских-мертведчуков - да. Для народа - нет
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12.11.2020 17:36 Відповісти
МВФ vs Квартал-95
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12.11.2020 19:15 Відповісти
а шо такое - не хватает для конца бЭдности"... Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 6646
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12.11.2020 20:29 Відповісти
Все кина не будет , электричество кончилось ? Где же ловить гривнью ? 50 , 75, или сразу 100 за бакс ?
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12.11.2020 20:43 Відповісти
які такі "читкі меседжі " ? якщо зеля і ко співучасники афери тупицького..

і не кажіть, що зеля с ярмарком нічого не знали
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12.11.2020 22:32 Відповісти
Плять ,как можно было за 1,5 года все просрать , как Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 7310 Если вы Ттупые , так отдайте власть взрослым дядям , Турчинову , Порошенко Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 3198 Весе за что берутся , получается , дрек Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 1657 И Враги и Идиоты в одном флаконе Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 1657
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12.11.2020 23:01 Відповісти
Тупые не могут понять что тупые, так, как они - тупые.
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13.11.2020 06:52 Відповісти
Если не будет кредитов у власти имущих и олигархов, не будет возможности просто их украсть, придется развивать реальную экономику умерев свои аппетиты... я очень надеюсь что нам никто больше кредитов не даст, так как эти все кредиты никак не влияют на уровень жизни простых граждан...
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12.11.2020 23:43 Відповісти
Гениально, Вы не из Трускавецкой академии?
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13.11.2020 10:25 Відповісти
поки у бюджеті є хоч одна копійка її завжди можна звідти "умикнути")
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13.11.2020 12:00 Відповісти
значит обложат заробитчан и получателей посылок с али-экспресс налогами
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13.11.2020 08:30 Відповісти
так тих питань з кожним місяцем стає все більше і більше,я ще минулого року казав,що з такою владою на гроші міжнародних кредиторів не варто розраховувати.
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13.11.2020 11:58 Відповісти
Выскажу своё мнение:
Мы граждане Украины, своими налогами делаем вклад в бюджет страны не соизмеримый ни с какими внешними кредитами. Т.е. то что мы платим в виде налогов в несколько десятков раз больше чем убогая власть клянчит у МВФ и прочих мировых барыг ежегодно. При этом наши интересы как главных кредиторов этой страны ни кто и в хер не ставит, при этом под интересы мировых барыг мы должны подстраивать своё законодательство, экономику и законы. Самое смешное, что навязанные западные руководители в ключевых секторах экономики Украины показывают отрицательную эффективность. Далеко ходить не надо западное руководство Нефтегаза в виде наблюдательного совета ни как не повлияло на то что в этом году организация сосущая жижу из земли и транспортирующая нефть и газ по нашей трубе показала рекордные убытки. Убытки Карл! Точно такая же ситуация с ЖД. Укроборонпром сорвал госзаказы и т.д. При этом мы выплачиваем гигантские З/П этим пройдохам. За 10 месяцев этого когда заробитчане влили в экономику страны 8 миллиардов евро а наши провласные ублюдки теперь хотят получать с них налоги и тратить на свои ублюдочные опросы, бродячих активистов не работающих с 2014 года но сладко жрущих и бухающих по ресторанам, дебильные проекты и главное ораву чинуш которая не даёт ни какой добавленной стоимости и вклада в ВВП страны. Ну а полудурок-президент с придыханиями снимает видосики про то как он болеет. Министр МВД пилит бюджет на покупках вертолётов и катеров, ОП пилит дороги, кабмин распиливает бабло под ахметку убивая атомную энергетику и выплачивая баснословное бабло по зеленому тарифу как ахмтке так и инстранным барыгам смачно присосавшихся к бюджету. Вонючая соросня, которая ни одного дня не работала пристроена по тёплым местам и рассказывает где нам надо затянуть пояса. Пояса нужно затянут на ваших шеях суки.
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13.11.2020 12:50 Відповісти
Удивительно слышать *Зеленский был предсказуем на такие вызовы*.Он задолго до выборов был предсказуем .Факты подтверждают какое положение стало в стране,после его избрания президентом.Поскорее бы сдал свои полномочия.
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13.11.2020 13:02 Відповісти
Новых кредитов от МВФ не будет до выполнения трех условий, – глава НБУ - Цензор.НЕТ 2756
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13.11.2020 14:31 Відповісти
Похоже кредитов от МВФ нам не видать как своих ушей.
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13.11.2020 15:06 Відповісти
 
 