Власти Львова отказались выполнять решение о введении карантина выходного дня

Власти Львова не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

Об этом мэр города Андрей Садовый заявил во время акции предпринимателей, выступающих против введения в Украине карантина "выходного дня", сообщает пресс-служба львовского горсовета.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, – это ерунда... Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но если человек зайдет в кафе и там есть два-три столика и выпьет кофе… О каком локдауне можно говорить? Пусть сначала заплатят всем на карточки деньги наперед, а потом будем говорить о каком-то локдауне", – заявил Садовый.

Отвечая на вопрос, что предпримет городская власть, если полиция будет штрафовать предпринимателей за нарушение правил карантина, Садовый заявил, что местные власти Львова должны утверждать любые ограничения через городскую комиссию ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.