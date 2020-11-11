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Разумков получил позитивный тест на коронавирус

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Разумков получил позитивный тест на коронавирус

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом спикер парламента сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на самоизоляции и работать дистанционно", – написал Разумков.

Как сообщалось, в понедельник позитивные тесты на коронавирусную инфекцию получили президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный тест.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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