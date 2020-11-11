"Киевтеплоэнерго" модернизирует старейшую теплостанцию ​​Киева

На станции теплоснабжения №1 (СТ-1), которая обеспечивает теплом центральные районы Киева, началась модернизация электрической части.

Об этом говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что новое электрическое оборудование СТ-1 повысит надежность подачи электроэнергии на теплогенерирующее оборудование, которое обслуживает Шевченковский, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы.

В компании отмечают, что СТ-1 занимает особое место в истории столичной энергетике и является памятником промышленной архитектуры. Она была построена в 1937 году. Тогда станция работала как теплоэлектроцентраль (прежнее название СТ-1 – ТЭЦ-3) и обеспечивала электроэнергией и теплом киевский железнодорожный узел и прилегающие к нему жилые районы. Тогдашняя ТЭЦ-3 работала сначала на торфе, затем на угле, а после Второй мировой войны была переведена на газ первого большого украинского месторождения в Дашаве Львовскую область.

В начале войны все оборудование ТЭЦ было эвакуировано из Киева, а после войны ее мощность была усилена оборудованием швейцарского инжинирингового конгломерата Foster Wheeler AG в рамках закона о ленд-лизе – государственной программы поддержки США союзников во Второй мировой войне, в частности, Великобритании и СССР. Благодаря уходу работников станции это оборудование сохранено.

В этом году во время модернизации СТ-1 установлено 40 современных распределительных ячеек 6 кВ, 2 трансформатора, конденсаторы и другое оборудование. Надежность подачи электроэнергии обеспечивать современный кабель из сшитого полиэтилена, длиной почти 500 м со сроком эксплуатации до 50 лет. В планах "Киевтеплоэнерго" – модернизация тепловой части СТ-1: установление двух котлоагрегатов суммарным объемом производства 200 Гкал/ч, строительство газораспределительного пункта, реконструкция системы водоснабжения, улучшение экологичности работы оборудования.

Всего за два года работы "Киевтеплоэнерго" реконструировало 230 км теплосетей, начало масштабные проекты модернизации на теплоэлектроцентралях с привлечением международного финансирования, строит современную систему диспетчеризации столичной энергетики и систему химической очистки дымовых газов на заводе "Энергия" и другое.