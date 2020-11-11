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Кабмин снизил размер дивидендов для Государственного центра радиочастот

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Кабмин снизил размер дивидендов для Государственного центра радиочастот

Кабинет министров сократил дивиденды для ГП "Украинский государственный центр радиочастот" с 80% до 30% с условием направления 50% чистой прибыли на создание материально-технической базы для мониторинга качества услуг мобильной связи и доступа к интернету.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, госрегулятор в сфере связи – Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязан обеспечивать контроль качества телекомуслуг, при этом отсутствие достаточного финансирования не позволяет ей создать надлежащую материально-техническую базу для этого, поскольку необходимо будет существенно расширять штат, закупать автомобили и расширить территориальные подразделения НКРСИ.

При этом у УГЦР, который относится к сфере управления НКРСИ, есть ряд существенных преимуществ для создания такой базы: большой штат; родственность требующейся технологии с технологией радиочастотного мониторинга, проводящейся УГЦР; наличие соответствующей технической базы (авто) и научного потенциала (обученные сотрудники).

Потому, с целью обеспечения создания и развертывания общенациональной постоянно действующей системы мониторинга качества услуг мобильной связи и доступа к интернету НКРСИ предложила Кабмину согласовать сокращение с 80% до 30% отчислений в госбюджет части чистой прибыли УГЦР, при этом обязать направить 50% прибыли предприятия на создание необходимой базы для вышеупомянутой системы.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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