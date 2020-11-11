Минэнерго спрогнозировало рост экспорта электроэнергии на 25%

Экспорт электроэнергии из Украины в 2021 году планируется в объеме 8,71 млрд кВт-ч, импорт – 5,09 млрд кВт-ч.

Соответствующие объемы заложены в прогнозный баланс объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины на 2021 год, разработанный Министерством энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, экспорт планируется осуществлять в страны Восточной Европы (7,31 млр кВт-ч), в т.ч. в Венгрию, Словакию и Румынию (из "Бурштынского энергоострова") – 5,97 млрд кВт-ч, а также Польшу – 1,34 млрд кВт-ч.

Кроме того, в Молдову планируется поставить 1,4 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт электроэнергии прогнозируется только с западной границы из стран Восточной Европы через "Бурштынский остров".

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Как сообщалось, последняя версия прогнозного баланса выработки электроэнергии на этот год была утверждена в конце апреля 2020 года. Согласно документу, экспорт электроэнергии в 2020 году запланирован в объеме 6,98 млрд кВт-ч.

Импорт электроэнергии запланирован в объеме 5,11 млрд кВт-ч, в том числе 4,9 млрд кВт-ч из стран ЕС. Из России и Беларуси до конца года импорт возобновлять не планируется.

При этом, по данным "Укрэнерго", Украина в январе-октябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23% (на 1,18 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,95 млрд кВт-ч.

Импорт электроэнергии за указанный период вырос на 30% (на 461,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд кВт-ч.

Напомним, в 2019 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.