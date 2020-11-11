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Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора "Охматдета"

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Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора

Министерство здравоохранения объявило конкурс на должность генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Согласно объявлению на сайте министерства, прием документов от кандидатов продлится до 27 ноября.

Претенденты, среди прочего, должны иметь не менее 10 лет стажа работы на руководящих должностях и, желательно, владеть английским языком.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений участников конкурса состоится 8 декабря в Минздраве.

Автор: Михайло Орлюк
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