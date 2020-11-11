Кабмин передал киевский Центр микрохирургии глаза в подчинение Минздраву

Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, передал Киевскую городскую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза" из собственности территориальной громады Киева в государственную собственность – в сферу управления Министерства здравоохранения.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок, передает Интерфакс-Украина.

При этом Кабмин поручил Минздраву обеспечить соответствие центра требованиям для его финансирования в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ).

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что Киевсовет предоставил согласие на передачу "Центра микрохирургии глаза" из коммунальной в государственную собственность в июле 2020 года.

Ранее Национальная служба здоровья (НСЗУ) не смогла заключить контракты с Центром микрохирургии глаза и Киевским городским центром репродуктивной и перинатальной медицины, поскольку обе клиники не прошли необходимую для этого автономизацию.

В результате обе клиники с 1 апреля 2020 года не могли получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий. В конце мая Кабмин разрешил финансирование для этих клиник до конца 2020 года.

Решение правительства предусматривало, что такое исключение будет действовать только до 31 декабря 2020 года, а КГГА примет меры по превращению этих медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.