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Кабмин утвердил проверку киберзащиты государственных информационных ресурсов

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Кабмин утвердил проверку киберзащиты государственных информационных ресурсов

Кабинет министров утвердил порядок проведения проверки состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом.

Соответствующее решение принято на заседании 11 ноября, передает Интерфакс-Украина.

В сопутствующих документах к проекту указано, что периодическая оценка киберстойкости объектов критической информационной инфраструктуры, а также состояния киберзащиты государственных информационных ресурсов и информации, рисков и угроз в киберпространстве является одним из наиболее важных аспектов деятельности всех субъектов обеспечения кибербезопасности. 

"По результатам осмотра сформируется перспективная модель национальной системы кибербезопасности с учетом реальных и потенциальных угроз в киберпространстве и финансово-экономических возможностей государства", – отмечено в пояснительной записке.

Задачами данной проверки являются: оценка состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование о защите которой установлено законом; формирование предложений касательно усовершенствования госполитики в сфере киберзащиты и определение направлений развития национальной системы кибербезопасности; планирование мер для достижения киберстойкости критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, порядок устанавливает этапы проведения осмотра, а также определяет меры, которые выполняются в рамках его подготовки и проведения.

Так, в частности, создается межведомственная рабочая группа по вопросам проведения осмотра, в состав которой входят определенные уполномоченными органами представители из числа руководителей и/или сотрудников подразделений киберзащиты и кибербезопасности, команд реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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