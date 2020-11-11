Кабмин назначил адвоката Ахметова в Комиссию по азартным играм

Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, своим распоряжением назначил Елену Водолажко членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно данным поданных деклараций, она до последнего времени работала в ООО "ДТЭК Сервис" Рината Ахметова, где в прошлом году получила 582 тыс. грн зарплаты.

Как сообщалось, Водолажко была одной из двух кандидатур, отобранных министром Кабинета министров Олегом Немчиновым.

4 ноября Кабинет министров назначил ветерана АТО Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Кабмин назначил одним из шести ее членов Евгения Гетьмана, который до этого занимал руководящие должности в госпредприятиях.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Кабинет министров на внеочередном заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Документом решено создать указанную Комиссию и утвердить Положение о новом органе.

Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.