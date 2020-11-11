Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта для производства лекарств

Кабинет министров увеличил квоты на отгрузку спирта этилового ряду фармпроизводителей для производства лекарственных средств, кроме бальзамов и эликсиров.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 11 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту постановления, квоту увеличили для АО "Стома" (с 2,4 тыс. до 3,6 тыс.), АО "Витамины" (с 1,6 тыс. до 3,19 тыс.), ЧАО "Биолик" (с 6,48 тыс. до 10 тыс.), ЧАО "Фитофарм" (с 75 тыс. до 95 тыс.), ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (с 813 до 1,5 тыс.), ООО "Тернофарм" (с 25,09 тыс. до 32,02 тыс.)