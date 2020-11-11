Кабмин разрешил велосипедистам использовать полосу для общественного транспорта

Кабинет министров разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 11 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Постановлением внесены изменения в Правила дорожного движения, которыми разрешено движение велосипедов по полосе для маршрутных транспортных средств.

Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Ранее в Киеве действовал эксперимент, в рамках которого велосипедисты могли использовать полосы для общественного транспорта на отдельных улицах.

Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.

Кроме того, постановлением Кабмина вводится обязательное использование светоотражающих элементов пешеходами в темное время суток в условиях недостаточной видимости.