Россия решила закрыть торговое представительство в Украине

Правительство РФ приняло решение о ликвидации торговых представительств России в Литве и Украине.

Об этом говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 7 ноября постановлении, передает Интерфакс.

Одновременно российское правительство приняло решение об открытии торгового представительства в Сирии. Оно должно появиться в Дамаске до конца 2020 года.

Инициатором закрытия торгпредств в Литве и Украине выступил Минпромторг России в рамках проводимой министерством работы по оптимизации деятельности торговых представительств за рубежом.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, решение о ликвидации представительства в Украине связано с принятием в августе 2020 года Кабинетом министров Украины постановления о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.

В отношении литовского торгпредства в пояснительной записке отмечается, что оно было единственным в странах Балтии.