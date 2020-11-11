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Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома"

Новини БізнесЦензор Енергетика

Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию

В объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) 10 ноября производство электроэнергии тепловыми станциями (ТЭС) в часы пиковой нагрузки превысило генерацию атомных станций НАЭК "Энергоатом".

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера в украинской энергосистеме произошло явление, которое случается довольно редко: объемы производства тепловой генерации (ТЭС) превысили объемы генерации "Энергоатома", – отметил нардеп.

Герус пояснил, что в последние дни наблюдается значительный рост потребления электроэнергии, однако на АЭС продолжает работать только 10 блоков из 15 и весь дополнительный спрос покрывает тепловая генерация.

"Вчера в час максимального потребления доля "Энергоатома" составляла 38,89%, а доля тепловой генерации (угольных электростанций) составила 39,84%. Не помогает системе и "зеленая" генерация, ведь она работает в зависимости от погодных условий, а не от потребностей энергосистемы", – уточнил Герус.

Глава парламентского комитета также обратил внимание, что со снижением доли атомной генерации и увеличением доли тепловой наблюдается резкое повышение цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.

"На завтра в ОЭС Украины цена составляет 1,69 грн, это рекорд за год и это на 30-35% больше, чем средняя цена за 9 месяцев. Учитывая, что на антрацитовых блоках запасов топлива лишь на несколько дней, ситуация напоминает сентябрь прошлого года. Из этой ситуации можно сделать очевидный вывод: чем меньше "Энергоатома" в системе – тем выше цена электроэнергии", – констатировал Герус.

Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию Энергоатома 01

Как сообщалось, в последний раз перед этим производство электроэнергии угольными ТЭС превышало рабочую мощность атомных электростанций 27 мая, когда Министерство энергетики ограничивало производство электроэнергии "Энергоатома".

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+17
Стопудово! Когда энергоатом, перейдет своему "законному владельцу" Ахметову, загруженность АЭС резко взлетит до 100%
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11.11.2020 16:22
+13
Ой вей, енергоатом, напевне, готують в подарунок?
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11.11.2020 15:54
+11
Говорю, как инженер систем управления, проработавший на АЭС 35 лет, ты - абсолютный ноль в вопросах атомной энергетики. На выработку электроэнергии АЭС влияют установленные ограничения. Наша АЭС может в течении нескольких часов "подхватить" нагрузку в 500 МВатт тремя работающими блоками. А если учесть количество остановленных блоков, то речь идет о невиданном развале атомной генерации. Всегда, с наступлением ноября, на АЭС вводился режим осенне-зимнего максимума из-за роста потребления электроэнергии. В этом же году, наоборот, у ахметки выкупают дополнительные объемы дорогой электроэнергии, а АЭС с дешевой электроэнергией держит блоки разгруженными или остановленными. ЗЕбилы, вы что, вообще, придурки?
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11.11.2020 19:39
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Ой вей, енергоатом, напевне, готують в подарунок?
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11.11.2020 15:54 Відповісти
Стопудово! Когда энергоатом, перейдет своему "законному владельцу" Ахметову, загруженность АЭС резко взлетит до 100%
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11.11.2020 16:22 Відповісти
ну а для чого ж його зробили банкрутом..
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11.11.2020 17:36 Відповісти
"Герус пояснил, что в последние дни наблюдается значительный рост потребления электроэнергии, однако на АЭС продолжает работать только 10 блоков из 15 и весь дополнительный спрос покрывает тепловая генерация"

Каминтарии, мать вашу!
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11.11.2020 16:52 Відповісти
Причина в так называемой *зеленй енергетике* Ахметова и Парашенка. Енергоатом не может загрузить полностью енергоблоки потому что Украина вынуждена покупать еще *зеленую енергию* у Ахметова и Ко, которая в прямом смысле зависит от погоды и получаются скачки и перепады нагрузок которые и сглаживают работой ТЕС. АЕС же может работать только в постоянном режиме. Так что с закрытием АЕС нас ждет не только повышение тарифов в 3-5 раз а веерные отключения електроенергии в зависимости от погоды, ветра и солнца. Тоесть как при царе Горохе будем ждать пока ветер покрутит мельницу, ложиться с закатом и просыпаться с петухами..
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11.11.2020 18:42 Відповісти
Говорю, как инженер систем управления, проработавший на АЭС 35 лет, ты - абсолютный ноль в вопросах атомной энергетики. На выработку электроэнергии АЭС влияют установленные ограничения. Наша АЭС может в течении нескольких часов "подхватить" нагрузку в 500 МВатт тремя работающими блоками. А если учесть количество остановленных блоков, то речь идет о невиданном развале атомной генерации. Всегда, с наступлением ноября, на АЭС вводился режим осенне-зимнего максимума из-за роста потребления электроэнергии. В этом же году, наоборот, у ахметки выкупают дополнительные объемы дорогой электроэнергии, а АЭС с дешевой электроэнергией держит блоки разгруженными или остановленными. ЗЕбилы, вы что, вообще, придурки?
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11.11.2020 19:39 Відповісти
ТЕЦ у роботу пішли. А споживання електроенергії зменшилося через карантин і кризу. "Придніпровка" (та, що на фото) з весни стояла. Зараз почала Дніпро опалювати. Певно, пару блоків по 150 МВт запустили з чотирьох. От і маємо додатково близько 250 МВт генерації.
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11.11.2020 19:45 Відповісти
Врахуйте, що майже усі блоки українських АЕС - "мільйоники" (1000 МВатт), то вішкрибати якійсь сотні МВатт смішно. Зараз повинні працювати усі блоки АЕС і давати державі більш дешеву електроенергію Але кому тоді буде потрібен Ахметов з його "Ротердамом +"?
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11.11.2020 19:58 Відповісти
Чверть "мільйонника" на Придніпровській (з перспективою половини взимку, коли запустять усі чотири "150-ки"), чверть ще десь (Київська ТЕЦ-5, наприклад), і ще десь - так на блок-другий сукупно і назбирається... Та й споживання впало порівняно з минулим роком.
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11.11.2020 20:28 Відповісти
Про те, що базове навантаження мають нести АЕС ніхто не сперечається. Але маневрувати "атомками", як пропонували "розумники" з кабміну - це не лише дурня, а ще й велика небезпека.
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11.11.2020 20:31 Відповісти
Як інженер систем управління та безпеки ядерних енергетичних реакторів АЕС, запитую Вас: "У чому небезпека маневруючого регулювання потужністю АЕС? Задля вирішення цих питань і існують різноманітні "ОблЕнерго", які регулюють перетоки потужностей. Виробник електроенергії не може регулювати її споживання, у нього зовсім інше призначення. Безумовно, енергоблок АЕС неможливо використовувати як електроплиту, захотіли - трошки добавили, захотіли - трішки прибрали, для цього є маневрові потужності Міненерго. Але знищиння генерації, яка давала більше половини електроенергії в Україні - свідомий злочин.
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11.11.2020 21:10 Відповісти
Перш за все велика інерційність. Ви самі писали, що з "гарячого" стану треба кілька годин (якщо не помиляюсь - до 6-8). Блок ТЕС за кілька годин виходить у роботу з холодного стану. При навантаженні нижче 75-80% (якщо не помиляюсь) валиться "економіка" виробництва.
Та й про теплофікаційні блоки на АЕС наразі ніхто не чув. А опалювати міста треба - через це частина "бази" відходить на ТЕЦ. Нажаль, електроопалення в Україні рідкість
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11.11.2020 21:26 Відповісти
Скажу, не як інженер, а той хто керує блоком мільйоником.

Не лізьте туди, де не обізнані.

Блоки АЕС в маневровому режимі працювати можуть, але це недоцільно і привносить багато проблем для експлуатації. Я ще можу уявити в такому режимі РАЕС1,2 (2Х440) і все! Всі інші блоки потребують глибокої модернізації СКЗ (СУЗ). Навіть 10%не коливання потужності в добу не є комільфо.

Тільки базовий режим зі зміною потужності при достатньо негайній потребі.
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12.11.2020 16:05 Відповісти
ой вэй, специалист-атомщик, ты что, не в курсе, что несколько блоков АЭС находятся в плановом ремонте? в ПЛАНОВОМ!!! Это означает загрузку-выгрузку отработанного и свежего топлива!! а не просто болты и гайки атм крутят!
их НЕВОЗМОЖНО загрузить на все 100%.
иксперд буев.. не вы случайно зелю на днях консультировали?
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12.11.2020 15:00 Відповісти
Ви забули скільки блоків знаходяться в ^продовженому^ плановому ремонті і скільки працюють розвантаженими) Турбіни АЕС не розраховані для постійної роботи на зниженній потужності, немає там режиму там режиму - ковзаючі параметри( але такий режим притаманний більшості ТЕС
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12.11.2020 16:10 Відповісти
чому придурки? не при - а повні дурки ! Причому починаючи від осла і закінчуючи півнем (маю на увазі Бременських музикантів). Як би там не було,маючи унікальні можливості в генерації атомній ,гідро та альтернативці не розробити за кілька років алгоритму регулювання виробітку і споживання можуть тільки повні невігласи в предметі.
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11.11.2020 21:24 Відповісти
эй спец, а ну скажи почем дешевые американские твэлы?
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12.11.2020 00:29 Відповісти
ТВЭлы не продаются. Как специалист проведу Вам маленький ликбез. ТВЭл (тепловыделяющий элемент) - это тоненькая трубка, в которую запрессованы таблетки двуокиси урана. С помощью специальных решеток и элементов 312 трубок ТВЭЛ собираются в ТВС (тепловыделяющую сборку), вот уже ТВС является готовым продуктом. Из 163 ТВС формируется активная зона реактора. Что до стоимости одной сборки "Вестинхауз", то она на международной рынке ядерного топлива стоит приблизительно как и российское топливо, но для Украины оно обходится дешевле. Церконий у нас свой, комплектующие для ТВС выпускаются нашим заводом. Рентабельность производства электроэнергии при загрузке кассет "Вестингауз" выше за счет более высокой степени обогащения и большей "глубины выгорания" ядерного топлива. Сейчас на украинские АЭС завозится только такие ТВС из-за большей эффективности. Россия осталась без большого сегмента международного рынка ядерного топлива и распространяет лживую информацию о дороговизне и низком качестве таких поставок. Раньше Раша была лидером поставок, а сейчас она уже третья, да и еще с большим отставанием.
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12.11.2020 08:30 Відповісти
надеюсь наш специалист не путает цикорий с церконием!
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12.11.2020 10:22 Відповісти
Александр, вы говорите "сейчас на украинские АЭС заводятся только такие ТВС", а между тем, за первые 7 месяцев 2020 года Украина поставки ТВЭЛ-а составили 100 млн долларов, а Вестингауза - на 70 млн. Так что как большая часть или как минимум половина изделий все так же идет из РФ.
А что касается тех самых "супер-таблеток", которые глубже выгорают - так ведь Вестингауз недавно перешел топливо от Internexco Gmbh, которая дочка Росатома. Так что выходит, ТВС от американской компании Вестингауз, которая принадлежит японской Тошибе и делает ТВС в Швеции из топлива, сделанного в России, которая в свою очередь делает это топливо из украинского уранового сырья. Как-то так примерно.
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12.11.2020 10:24 Відповісти
Веснінгхауз поступово витискує росатом з України, ви праві, не 100% менше 50, але % збільшується
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12.11.2020 16:14 Відповісти
начало не помню, а вот заканчивается-но верится с трудом Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 1514, продолжайте гипнотизировать остальных, но я пас
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12.11.2020 11:41 Відповісти
Марення сивої кобили для зЁлопів.
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11.11.2020 19:40 Відповісти
Ты - идиот. Налей воды в тазик и вымой свою грязную жопу. Порошенко этого делать не будет!
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12.11.2020 10:11 Відповісти
Опалювальний сезон. Нє, не чули?
А про ТЕЦ, які не можуть виробляти тепло для опалення без виробництва електроенергії? Також не чули?
На Придніпровській ТЕЦ (та, що на фото) не працює жоден блок, який виробляє лише електроенергію. Працюють тільки теплофікаційні (електрика+тепло). Та їх таких чотири по 150МВт кожний. Це приблизно половина потужності блока-мільйонника АЕС.
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11.11.2020 19:37 Відповісти
Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 5689
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12.11.2020 15:03 Відповісти
Кто там свистел из петеботов что *зеленая енергетика* для тог чтобы прекратить возить уголи из Рашки и ОРДЛО. Как раз видим наоборот, Ахметов убивает Енергоатом чтобы загрузить свое ТЕС и *зеленые тарифы*. Ахметов и его кремлевские прихвостни сразу убивают двух зайцев. Грабят и делают нищими украинцев и возобновляют покупку угля у окупантов и боевиков.
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11.11.2020 18:31 Відповісти
МА-ЯЧ-НЯ!
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11.11.2020 19:38 Відповісти
зачекай на ще одного ескперда - ігора L ,тоді й бодайтесь на своєму рівні.
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11.11.2020 21:30 Відповісти
одне, класичний брехливий кацап, а друге- місцевий графоман, що заздрить Антоніні Геращенко в пустомельстві... Разом- солодка парочка експердів "Цензора"... Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 6675
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12.11.2020 13:38 Відповісти
А такі прості речі, як початок опалювального сезону і той факт, що значна частина "теплової генерації" працює в режимі ТЕЦ (електрика+тепло) суперзнавці-коментатори (з херусом включно) нє, не співставили?
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11.11.2020 19:31 Відповісти
Речь идёт о "потреблении электроэнергии". Читать наверно нужно иногда о чём идёт речь!
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12.11.2020 10:56 Відповісти
а что, у нас в связи с эпидемией наметился рост производства? прикольный эффект.
Даешь еще больше эпидемий!
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12.11.2020 15:04 Відповісти
При НЕ ИЗМЕНИВШЕМСЯ потреблении из-за начала отопительного сезона вынужденно изменилась структура генерации. Думать, наверное, нужно иногда о чем идет речь!
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12.11.2020 19:50 Відповісти
 
 