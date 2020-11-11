Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома"
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В объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) 10 ноября производство электроэнергии тепловыми станциями (ТЭС) в часы пиковой нагрузки превысило генерацию атомных станций НАЭК "Энергоатом".
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Вчера в украинской энергосистеме произошло явление, которое случается довольно редко: объемы производства тепловой генерации (ТЭС) превысили объемы генерации "Энергоатома", – отметил нардеп.
Герус пояснил, что в последние дни наблюдается значительный рост потребления электроэнергии, однако на АЭС продолжает работать только 10 блоков из 15 и весь дополнительный спрос покрывает тепловая генерация.
"Вчера в час максимального потребления доля "Энергоатома" составляла 38,89%, а доля тепловой генерации (угольных электростанций) составила 39,84%. Не помогает системе и "зеленая" генерация, ведь она работает в зависимости от погодных условий, а не от потребностей энергосистемы", – уточнил Герус.
Глава парламентского комитета также обратил внимание, что со снижением доли атомной генерации и увеличением доли тепловой наблюдается резкое повышение цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.
"На завтра в ОЭС Украины цена составляет 1,69 грн, это рекорд за год и это на 30-35% больше, чем средняя цена за 9 месяцев. Учитывая, что на антрацитовых блоках запасов топлива лишь на несколько дней, ситуация напоминает сентябрь прошлого года. Из этой ситуации можно сделать очевидный вывод: чем меньше "Энергоатома" в системе – тем выше цена электроэнергии", – констатировал Герус.
Как сообщалось, в последний раз перед этим производство электроэнергии угольными ТЭС превышало рабочую мощность атомных электростанций 27 мая, когда Министерство энергетики ограничивало производство электроэнергии "Энергоатома".
В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.
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Каминтарии, мать вашу!
Та й про теплофікаційні блоки на АЕС наразі ніхто не чув. А опалювати міста треба - через це частина "бази" відходить на ТЕЦ. Нажаль, електроопалення в Україні рідкість
Не лізьте туди, де не обізнані.
Блоки АЕС в маневровому режимі працювати можуть, але це недоцільно і привносить багато проблем для експлуатації. Я ще можу уявити в такому режимі РАЕС1,2 (2Х440) і все! Всі інші блоки потребують глибокої модернізації СКЗ (СУЗ). Навіть 10%не коливання потужності в добу не є комільфо.
Тільки базовий режим зі зміною потужності при достатньо негайній потребі.
их НЕВОЗМОЖНО загрузить на все 100%.
иксперд буев.. не вы случайно зелю на днях консультировали?
А что касается тех самых "супер-таблеток", которые глубже выгорают - так ведь Вестингауз недавно перешел топливо от Internexco Gmbh, которая дочка Росатома. Так что выходит, ТВС от американской компании Вестингауз, которая принадлежит японской Тошибе и делает ТВС в Швеции из топлива, сделанного в России, которая в свою очередь делает это топливо из украинского уранового сырья. Как-то так примерно.
А про ТЕЦ, які не можуть виробляти тепло для опалення без виробництва електроенергії? Також не чули?
На Придніпровській ТЕЦ (та, що на фото) не працює жоден блок, який виробляє лише електроенергію. Працюють тільки теплофікаційні (електрика+тепло). Та їх таких чотири по 150МВт кожний. Це приблизно половина потужності блока-мільйонника АЕС.
Даешь еще больше эпидемий!