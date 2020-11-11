Производство электроэнергии на ТЭС вновь превысило генерацию "Энергоатома"

В объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) 10 ноября производство электроэнергии тепловыми станциями (ТЭС) в часы пиковой нагрузки превысило генерацию атомных станций НАЭК "Энергоатом".

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера в украинской энергосистеме произошло явление, которое случается довольно редко: объемы производства тепловой генерации (ТЭС) превысили объемы генерации "Энергоатома", – отметил нардеп.

Герус пояснил, что в последние дни наблюдается значительный рост потребления электроэнергии, однако на АЭС продолжает работать только 10 блоков из 15 и весь дополнительный спрос покрывает тепловая генерация.

"Вчера в час максимального потребления доля "Энергоатома" составляла 38,89%, а доля тепловой генерации (угольных электростанций) составила 39,84%. Не помогает системе и "зеленая" генерация, ведь она работает в зависимости от погодных условий, а не от потребностей энергосистемы", – уточнил Герус.

Глава парламентского комитета также обратил внимание, что со снижением доли атомной генерации и увеличением доли тепловой наблюдается резкое повышение цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.

"На завтра в ОЭС Украины цена составляет 1,69 грн, это рекорд за год и это на 30-35% больше, чем средняя цена за 9 месяцев. Учитывая, что на антрацитовых блоках запасов топлива лишь на несколько дней, ситуация напоминает сентябрь прошлого года. Из этой ситуации можно сделать очевидный вывод: чем меньше "Энергоатома" в системе – тем выше цена электроэнергии", – констатировал Герус.

Как сообщалось, в последний раз перед этим производство электроэнергии угольными ТЭС превышало рабочую мощность атомных электростанций 27 мая, когда Министерство энергетики ограничивало производство электроэнергии "Энергоатома".

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.