Кабмин ввел карантин выходного дня с ближайшей субботы

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.

Премьер министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин "выходного дня" вводится уже с 14-15 ноября и предварительно будет действовать до 30 ноября.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, изменения вносятся в постановление №641.

В частности, предлагается на всей территории страны отказаться от адаптивного карантина и перейти к общегосударственному карантину с ограничениями, действующим ранее для "оранжевой" зоны.

Министр напомнил, что согласно этим ограничениям, на всей территории запрещено проведение массовых культурных спортивных религиозных и других мероприятий при участии более 20 лиц, за исключением проведения официальных спортивных состязаний и матчей без зрителей.

Кинотеатры и театры смогут работать при наполненности залов до 50%, деятельность музеев, спортзалов и фитнес-центров допускается при условии допуска одного посетителя на 20 кв. м площади, перевозки пассажиров общественным транспортом допускаются только в пределах количества мест для сидения.

Степанов подчеркнул, что полностью запрещается проведение дискотек, ночных клубов, работа ресторанов или баров с организацией досуга. При этом работа всех заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 7:00, в остальное время они должны обеспечить размещение посетителей на расстоянии не менее 2 метров, а за одним столом – не больше четырех человек.

Также запрещена деятельность заведений размещения, кроме отелей, которые предоставляют социальные услуги, санаториев.

Запрещено проведение плановых госпитализаций, кроме срочных операций или тех, которые нельзя отложить.

"Мы предлагаем установить "карантин выходного дня", который будет действовать с 0:00 субботы до 0:00 понедельника. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будние дни, будет запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов и т.п.", – сказал Степанов, уточнив, что заведения общепита смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Степанов уточнил, что по выходным продолжат работать продуктовые магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, медицинскими средствами, кормами и ветеринарными препаратами. Также запрет не распространяется на заведения в сфере финансовых услуг, почтовых услуг, АЗС, СТО, медицинских учреждений и ветеринарных клиник.