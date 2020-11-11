БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
950 відвідувачів онлайн
Новини ВладаРегуляторна політикаТранспортСоціальна політика Коронавірус і карантин
5 988 9
Кабмін (7237) карантин (2077) Степанов Максим (181) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Кабмин ввел карантин выходного дня с ближайшей субботы

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика Транспорт Соціальна політика

Кабмин ввел карантин выходного дня с ближайшей субботы

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.

Премьер министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин "выходного дня" вводится уже с 14-15 ноября и предварительно будет действовать до 30 ноября.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, изменения вносятся в постановление №641.

В частности, предлагается на всей территории страны отказаться от адаптивного карантина и перейти к общегосударственному карантину с ограничениями, действующим ранее для "оранжевой" зоны.

Министр напомнил, что согласно этим ограничениям, на всей территории запрещено проведение массовых культурных спортивных религиозных и других мероприятий при участии более 20 лиц, за исключением проведения официальных спортивных состязаний и матчей без зрителей.

Кинотеатры и театры смогут работать при наполненности залов до 50%, деятельность музеев, спортзалов и фитнес-центров допускается при условии допуска одного посетителя на 20 кв. м площади, перевозки пассажиров общественным транспортом допускаются только в пределах количества мест для сидения.

Степанов подчеркнул, что полностью запрещается проведение дискотек, ночных клубов, работа ресторанов или баров с организацией досуга. При этом работа всех заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 7:00, в остальное время они должны обеспечить размещение посетителей на расстоянии не менее 2 метров, а за одним столом – не больше четырех человек.

Также запрещена деятельность заведений размещения, кроме отелей, которые предоставляют социальные услуги, санаториев.

Запрещено проведение плановых госпитализаций, кроме срочных операций или тех, которые нельзя отложить.

"Мы предлагаем установить "карантин выходного дня", который будет действовать с 0:00 субботы до 0:00 понедельника. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будние дни, будет запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов и т.п.", – сказал Степанов, уточнив, что заведения общепита смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Степанов уточнил, что по выходным продолжат работать продуктовые магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, медицинскими средствами, кормами и ветеринарными препаратами. Также запрет не распространяется на заведения в сфере финансовых услуг, почтовых услуг, АЗС, СТО, медицинских учреждений и ветеринарных клиник.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А от якщо магазин продає продукти харчування та іще якісь побутові дрібниці, наприклад шампуні чи миючі засоби: такий магазин розуміється, як продуктовий чи підлагає закриттю? Те саме стосується ринків.
показати весь коментар
11.11.2020 16:01 Відповісти
Можна якщо, в статі ж написано... "магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, медицинскими средствами, кормами и ветеринарными препаратами. Источник: https://biz.censor.net/n3230434"
показати весь коментар
11.11.2020 16:51 Відповісти
(кроме съемок фильмов) - карантин карантином, а зелины Скоты по расписанию))
показати весь коментар
11.11.2020 18:12 Відповісти
Короновируса нет в Эпицентрах и на Киноплощадках .по выходным.
показати весь коментар
11.11.2020 20:50 Відповісти
По поводу того, будет ли работать эпицентр, можно даже и не спорить)
показати весь коментар
11.11.2020 22:39 Відповісти
Какой же бред бесполезный вы придумали. Запретить общепит с 23.00 до 7.00 и запрещено больше 4 человек за столом? А я как раз среди ночи в столовку каждый день хожу. Вы там совсем *банулись. Заражаются не среди ночи и в выходные а в рабочие дни и особенно в часы пик, а так же в школах, супермаркетах и других заведениях с обслуживающим персоналом, где до сих пор персонал и посетители ходят без масок а потом будут визжать что карантин их оставляет без работы.
показати весь коментар
11.11.2020 23:06 Відповісти
Все, что касается короновируса, начиная с новых санжар, вызывает недоумение.
показати весь коментар
12.11.2020 09:23 Відповісти
15 ноября воскресенье - выборы мэра Одессы)))) все?🤡🥳🚷
показати весь коментар
11.11.2020 23:36 Відповісти
Схоже на відпрацювання замовлення від всяких епіцентрів. Бабло взято - нервується.
показати весь коментар
12.11.2020 09:42 Відповісти
 
 