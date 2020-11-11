Минцифры анонсировало тестирование технологии 5G в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины планирует в 2021 году совместно с операторами запустить ряд экспериментальных 5G-зон.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе заседания Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

"Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны для того, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории", – сообщил Федоров.

Он также анонсировал, что Минцифры планирует коммуницировать с украинцами относительно преимуществ технологии 5G и подчеркнул, что при внедрении 5G скорость мобильного интернета возрастает в 10-20 раз и появится возможность использовать большее количество устройств на одной площади.

На заседании 11 ноября Кабмин утвердил план действий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения (5G), предусматривающий объявление тендера на выдачу лицензий на пользования радиочастотным ресурсом (РЧР) с использованием 5G в октябре 2021 года.

Согласно плану мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения, предполагается, что с целью проведения анализа РЧР пригодного к внедрению 5G, определения потенциальных полос частот и условий их использования в ноябре 2020 года будет создана отдельная рабочая группа.

План действий также предполагает по результатам работы этой группы в декабре 2020 года определить необходимость проведения научно-исследовательских работ с целью определения стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G, возможности совместного использования радиоэлектронных средств спецпользователями мобильной связи, а также проработать возможное финансирование таких работ из бюджета.

В июне 2021 года предполагается провести работы по определению стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G и в августе подготовить и подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.

Кроме того, предусматривается объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий на пользование РЧР с использованием системы 5G в октябре 2021 года при условии принятия предусмотренных планом нормативно-правовых актов.

При этом уже в декабре 2021 года планируется предоставить телеком-операторам права на использования РЧР для внедрения 5G по итогам проведенного конкурса.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в результате внедрения 5G экономика Украины получит возможность быстрого роста.