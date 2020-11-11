БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
886 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політика
326 0
Кабмін (7237) Держспецзв'язок (128) електронні документи (283)

Госспецсвязи могут обязать хранить резервные копии электронных госресурсов

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Госспецсвязи могут обязать хранить резервные копии электронных госресурсов

Кабинет министров Украины согласовал законопроект, вносящий изменения в закон о Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), а также в закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности, которым предлагается обязать Госспецсвязи обеспечить хранение резервных копий государственных электронных ресурсов.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 11 ноября.

Согласно пояснительной записке к документу, такое резервное копирование должно, в первую очередь, обеспечить возможность осуществления аварийного восстановления с целью нейтрализации последствий аварии или потери данных, а также обеспечить возможность в кратчайшие сроки взять под контроль бизнес-процессы и восстановить выполнение критически-важных функций с использованием эталонной резервной копии, сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроектом предлагается возложить на Госспецсвязи обязанность по сохранению резервных копий информации и ведомостей государственных электронных ресурсов - отраженных в электронном виде государственных информационных ресурсов.

Предлагается также определить перечень органов, обязанных создавать резервные копии ресурсов (к ним относятся госорганы; воинские формирования, созданные в соответствии с украинским законодательством; госпредприятия, госучреждения и госорганизации).

При этом установление порядка передачи, хранения и доступа к резервным копиям будет устанавливать Кабмин.

Реализация указанного законопроекта будет требовать дополнительных расходов из госбюджета, начиная с 2021 года - на дооснащение новым оборудованием основного и резервного защищенных дата-центров Госспецсвязи, а также на обеспечение их функционирования. Согласно расчетам, на 2021-2023 годы понадобится сумма в размере 318,1 млн грн, из которых на 2021 год - 144,9 млн грн.

Выделение средств предполагается в пределах, предусмотренных для администрации Госспецсвязи в госбюджете на соответствующий год.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 