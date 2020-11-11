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Кабмін (7237) Ощадбанк (649)

Кабмин утвердил направления деятельности "Ощадбанка" до 2024 года

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Кабмин утвердил направления деятельности

Кабинет министров Украины на заседании 11 ноября без обсуждения утвердил основные направления деятельности государственного "Ощадбанка" (Киев).

Как указано в пояснительной записке к распоряжению, основные направления деятельности "Ощадбанка" обеспечат его надлежащее функционирование и будут способствовать эффективному управлению банком, а также защите прав его вкладчиков, кредиторов и государства как акционера, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие направления станут основной для разработки стратегии дальнейшего развития "Ощадбанка", отмечено в документе.

Согласно основным направлениям деятельности "Ощадбанка" до 2024 года, миссией банка является поддержание и укрепление позиции ведущего универсального банка Украины, деятельность которого будет, в частности, сосредоточена на корпоративном банкинге, увеличении присутствия в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса, а также укрепление позиции в розничном кредитовании и комиссионных услугах.

Вместе с тем, в распоряжении отсутствует перечень основных направлений деятельности "Ощадбанка".

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (226,29 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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