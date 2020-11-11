"Укртатнафта" Коломойского оценила свою долю на украинском рынке бензинов в 41%

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) оценило свою долю в 2019 году на украинском рынке бензинов в 41%, дизтоплива – 11%

Об этом говорится в обнародованном в понедельник годовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

В отчете за 2018 год компания оценивала свою долю в бензинах и дизтопливе в 40% и 10% соответственно.

В общем объеме реализации продукции на внутренний рынок пришлось 97,21% (бензины, ДТ, дорожный битум, сжиженный газ, мазут, топливо РТ/ JET, альтернативное смесевое моторное топливо, нефтяной бензол, сера комовая, присадка и другое), на внешний – 2,79% (бензол нефтяной, топливо РТ, рафинат бензольного риформинга, битум дорожный, мазут топливный). В 2018 году это соотношение составляло 94,25% на 5,75%.

В 2019 году "Укртатнафта" увеличила чистый доход на 4% (на 1,45 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 37,3 млрд грн. В том числе чистый доход от реализации нефтепродуктов собственного производства на внутренний рынок составил 15,96 млрд грн, на экспорт – 1,17 млрд грн. Доход от предоставления услуг по давальческой переработки составил 2,44 млрд грн.

Чистый убыток "Укртатнафта" в 2019 году возрос в 1,7 раза (на 0,26 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 0,61 млрд грн. Валовой убыток предприятия в минувшем году сократился в 5,3 раза (на 3,86 млрд грн) – до 0,94 млрд грн.

Кременчугский НПЗ в 2019 году, в частности, выпустил 227,77 тыс. тонн бензина А-95 (в 2018 году – 249,22 тыс. тонн), бензина А-92 – 341,36 тыс. тонн (340,756 тыс. тонн), дизтоплива – 663,12 тыс. тонн (510,97 тыс. тонн), мазута – 254,88 тыс. тонн (244,68 тыс. тонн), авиатоплива РТ – 215,6 тыс. тонн (224,39 тыс. тонн), дорожного битума – 207,78 тыс. тонн.

"Укртатнафта" отмечает, что в 2019 году помимо переработки украинской нефти на завод также поставлялись импортные сорта Azeri Light (Азербайджан), Bakken (США) та EL Sharara (Ливия). Основными поставщиками нефтяного сырья для НПЗ были "НПК-Галичина", "Укрнафтабуриння", "Каштан Петролеум ЛТД", "Гросари-Трейд", "Трейдхолдинг", "Масштаб Трейд", "Фьюэл Продакшн", SOCAR Trading, Nordwind Trade и Versala LTD.

Проектные производственные мощности НПЗ составляют 18,6 млн тонн нефти в год, степень использования оборудования в 2019 году составила 13,5%, в 2018 – 12,7%.

Согласно отчету, общие расходы компании на ремонтные работы и покупку оборудования в 2020 году запланированы в размере 0,4 млрд грн (с НДС), расходы на инвестиционную деятельность – 0,2 млрд грн (с НДС).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесмена Александра Ярославского.