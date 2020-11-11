БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
848 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
4 940 5
купівля (1258) Антимонопольний комітет (1367) аптека (76)

АМКУ разрешил владельцу сети аптек "Здорова родина" купить трех конкурентов

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

АМКУ разрешил владельцу сети аптек

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил совладельцу частного предприятия (ЧП) "Фармацевтическая компания "Здорова родина" (Ивано-Франковск) Николаю Михайлюку приобрести доли в уставных капиталах ООО "Сальве" (Луцк), ООО "Сальве-Львов" (Львов) и ЧП "Фирма "НАИС" (Ивано-Франковск).

Согласно данным АМКУ, такое разрешение обеспечит Михайлюку превышение 50% голосов в высшем органе управления этих компаний, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным на ее сайте, ЧП "Фармкомпания "Здорова родина" управляет сетью аптек в более 70 населенных пунктов в 11 областях (Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Винницкой и Черниговской), зарегистрирована в 2012 году.

Чистая прибыль компании в 2019 году составила около 15,43 млн грн, выручка – более 845 млн грн.

Сеть аптек "Фирма "НАИС" зарегистрирована в 2005 году и насчитывает около 40 аптек в центральной и западной Украине. Согласно данным Госреестра, ее владельцем является Роман Гвоздик.

По итогам 2019 года компания получила чистый убыток в размере 32,2 тыс. грн, выручка – около 189,5 млн грн.

Сеть аптек ООО "Сальве" зарегистрирована в 2005 году, насчитувает аптеки в 38 населенных пунктах в семи областях (Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Змельницкой). Владельцем компании является Виталий Семчишин.

По итогам 2019 года компания получила чистый убыток в размере около 8,73 млн грн, выручка составила более 202,7 млн грн.

Сеть аптек ООО "Сальве-Львов" зарегистрирована в 2008 году, насчитывает более 10 аптек в Львовской области. Владельцем компании является Роман Попадинец. По итогам 2019 года компания получила чистую прибыль в размере 2,29 млн грн, выручка составила более 62,5 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аптека! Убытки ..Это как ?
показати весь коментар
11.11.2020 16:30 Відповісти
как-как?.... оптимизация это!)
показати весь коментар
11.11.2020 16:59 Відповісти
Аптека это как палка, воткнутая в плодородную почву, и сразу дающая плоды.

Хотя мне всегда казалось, что благополучие аптек в Украине строится на димедроле и трамадоле
показати весь коментар
11.11.2020 17:40 Відповісти
Трам - вчерашний день. Сейчас много всякого прущего дерьма есть, к примеру кодтерпин. Но это приносило доход до 2020, а теперь можно вообще не париться. Небольшая аптека в маленьком райцентре ПГТ приносит больше 1 млн. выручки в месяц. Сейчас для аптек настало золотое время.
показати весь коментар
11.11.2020 22:47 Відповісти
в городах на квадратный километр
5-6 аптек
убыточные не открывали бы
нечего лить крокодильи слёзы
сделайте ещё аптечных монополистов
тогда лекарства ''подешевеют ,,
показати весь коментар
12.11.2020 10:02 Відповісти
 
 