АМКУ разрешил владельцу сети аптек "Здорова родина" купить трех конкурентов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил совладельцу частного предприятия (ЧП) "Фармацевтическая компания "Здорова родина" (Ивано-Франковск) Николаю Михайлюку приобрести доли в уставных капиталах ООО "Сальве" (Луцк), ООО "Сальве-Львов" (Львов) и ЧП "Фирма "НАИС" (Ивано-Франковск).

Согласно данным АМКУ, такое разрешение обеспечит Михайлюку превышение 50% голосов в высшем органе управления этих компаний, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным на ее сайте, ЧП "Фармкомпания "Здорова родина" управляет сетью аптек в более 70 населенных пунктов в 11 областях (Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Винницкой и Черниговской), зарегистрирована в 2012 году.

Чистая прибыль компании в 2019 году составила около 15,43 млн грн, выручка – более 845 млн грн.

Сеть аптек "Фирма "НАИС" зарегистрирована в 2005 году и насчитывает около 40 аптек в центральной и западной Украине. Согласно данным Госреестра, ее владельцем является Роман Гвоздик.

По итогам 2019 года компания получила чистый убыток в размере 32,2 тыс. грн, выручка – около 189,5 млн грн.

Сеть аптек ООО "Сальве" зарегистрирована в 2005 году, насчитувает аптеки в 38 населенных пунктах в семи областях (Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Змельницкой). Владельцем компании является Виталий Семчишин.

По итогам 2019 года компания получила чистый убыток в размере около 8,73 млн грн, выручка составила более 202,7 млн грн.

Сеть аптек ООО "Сальве-Львов" зарегистрирована в 2008 году, насчитывает более 10 аптек в Львовской области. Владельцем компании является Роман Попадинец. По итогам 2019 года компания получила чистую прибыль в размере 2,29 млн грн, выручка составила более 62,5 млн грн.