Бизнес показал контролируемые операции с нерезидентами на 2,6 триллиона. ИНФОГРАФИКА
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Налогоплательщики подали 2 322 отчета о контролируемых операциях за 2019 год, в которых декларируются контролируемые операции с 5 220 нерезидентами на сумму 2,55 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Основными странами, с резидентами которых осуществлялись крупнейшие по объемам контролируемые операции (кроме банковских операций), является: Швейцарская Конфедерация – 33%; Республика Кипр – 10%; Объединенные Арабские Эмираты – 7%; Соединенное Королевство Великобритании – 5%; Республика Германия – 4%; другие – 42%.
Основными странами, с резидентами которых банковские учреждения осуществляли крупнейшие по объемам контролируемые операции,являются: Французская Республика – 35%; Российская Федерация – 31%; Соединенное Королевство Великобритании – 10%; Австрия – 9%; Соединенные Штаты Америки – 5%; Королевство Нидерландов – 5%; остальные – 5%.
Операции с товарами и операции с банковскими услугами традиционно занимают соответственно 50% и 33% по объемам контролируемых операций. Операции по финансовым услугам и услугам составляют 7% и 6% соответственно.
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