Украина засеяла озимыми 94% планируемых площадей

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 9 ноября провели сев основных озимых культур на площади 7,7 млн га (94% от прогноза в 8,2 млн га), за неделю засеяно 221,2 тыс. га площади.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В разрезе культур посеяно: пшеницы - 5,8 млн га (95% от прогноза), ячменя - 903 тыс. га (95%), ржи – 119,5 тыс. га (90%), рапса - 865 тыс. га (86%).

По данным Госстата, посевные площади озимых культур под урожай 2020 года составили 8,9 млн га, что на 0,2% больше площадей под урожай 2019 года.

Озимой пшеницы было засеяно 6,4 млн га (на 0,6% меньше, чем в 2019 году), озимого ячменя – 1 млн га (+3,9%), ржи – 135 тыс. га (+ 16,7%) и рапса – 1,3 млн га (+0,3%).