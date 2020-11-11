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В Николаеве завершили ремонт десантного корабля. ФОТО

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В Николаеве завершили ремонт десантного корабля. ФОТО

На Николаевском судостроительном заводе после докового ремонта выполняется операция по спуску на воду среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко".

Об этом сообщает Николаев – Город кораблей.

Согласно ремонтной ведомости выполнены зачистки, дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки и конструкций корпуса, ремонт валопроводов винто-рулевой и дейдвудного системы, ремонт донно-забортной арматуры, восстановление протекторов и тому подобное.

В 2019 году СДК "Юрий Олефиренко" прошел на НСЗ срочный ремонт системы главного двигателя, без которого дальнейшая эксплуатация корабля была бы невозможна. Но именно доковый ремонт с восстановлением соответствующих конструкций и устройств, корабль проходит впервые за многие годы.В Николаеве завершили ремонт десантного корабля 01
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Джерело:  Николаев – Город кораблей


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