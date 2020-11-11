В Раду подали законопроекты для работы "Укрпошты" с почтоматами и электронной маркой

В Верховной Раде зарегистрирован законопроекты, направленные на повышение эффективности работы АО "Укрпошта".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский отметил, что принятие новой редакции закона о почтовой связи позволит ввести новый формат доставки в почтовые ящики, стимулировать их масштабное обновление и улучшить качество почтовых услуг в целом.

"Уже в течение ближайших нескольких лет после принятия закона мы прогнозируем обновления 50% городских абонентских ящиков. Кроме удобства услуг, все эти меры в комплексе обезопасят наших клиентов и работников на период пандемии, ведь ходить в отделение за отправлениями или контактировать с почтальоном нужно будет значительно реже", - сказал Смелянский.

Документы регулируют ряд вопросов, касающихся предоставления доступных для пользователей универсальных услуг почтовой связи, стимулирования развития конкуренции и осуществления регуляторных и надзорных функций в сфере почтовой связи.

Помимо введения электронной марки законопроекты позволят минимизировать фальсификации знаков почтовой оплаты, усилить борьбу с контрабандой и существенно осовременить почтовую связь в Украине, в частности обновить почтовые ящики и установить современные почтоматы с QR-кодами.