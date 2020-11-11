Цены на золото стабилизировались

Стоимость золота в среду утром практически не меняется, поддерживаемая опасениями по поводу темпов распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15% — или на 2,8 доллара, до 1879,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,02% — до 24,468 доллара за унцию, сообщает Интерфакс-Украина.

Несмотря на эйфорию вокруг потенциальной вакцины от коронавируса, опасения по поводу роста числа случаев COVID-19 по-прежнему подталкивают инвесторов к покупке надежных активов, таких как слитки.

Снижение курса доллара также поддерживает рост цен на золото, делая его привлекательнее для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 92,89 пункта.

"Предлагаемая первоначальная вакцина нереальна… COVID-19 по-прежнему является проблемой, в то же время в конечном итоге появятся еще формы стимулирования (экономики), которые будут положительными для золота и отрицательными для доллара", — сказал агентству Рейтер исполнительный директор консалтинговой компании AirGuide Майкл Лэнгфорд.

Агентство пишет, что во вторник представители Федеральной резервной системы (ФРС) США заявили, что рост числа случаев коронавируса угрожает еще раз замедлить экономический рост США в ближайшие месяцы и что необходима более адресная государственная помощь.