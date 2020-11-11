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Новини Корпоративні відносини Націоналізація "Приватбанку"
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Боголюбов (197) Верховний Суд (348) Коломойський (1725) Приватбанк (1691)

Верховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов

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Верховный Суд вернул

16 октября Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, которым был удовлетворен иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признаны недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и другими ответчиками в 2006-2016 годах.

Верховный Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 24.10.2018, которым ООО "Тех-Трейд-Инвест" было отказано в удовлетворении указанного иска, сообщает Finbalance.

Таким образом, Верховный Суд вернул Приватбанку права кредитного требования на сумму почти 7,5 млрд грн.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+6
Даже не верися, что спонсор зеленского обламался в верховном суде.
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11.11.2020 08:45
+5
Байден в ноябре 2016 года, когда он занимал пост вице-президента США и за месяц до начала национализации Приватбанка Коломойского, позвонил тогдашнему президенту Порошенко и предложил ускорить процесс. «Я знаю, что сложно. Коломойский - заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно», - заявил тогда американский вице-президент.
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11.11.2020 08:45
+4
бАРИГА ББЄНЯ ПОВЕРНИ ГРОШІ ВКРАДЕНІ В УКРАЇНЦІВ.
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11.11.2020 08:38
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бАРИГА ББЄНЯ ПОВЕРНИ ГРОШІ ВКРАДЕНІ В УКРАЇНЦІВ.
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11.11.2020 08:38 Відповісти
він би повернув - не знае КОНТО.... Верховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов - Цензор.НЕТ 9582
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11.11.2020 14:11 Відповісти
Верховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов - Цензор.НЕТ 2515 біжи беня біжиВерховный Суд вернул "Приватбанку" право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов - Цензор.НЕТ 742
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12.11.2020 09:04 Відповісти
я би багато за його "біжи", дав - реально ...- не шкода..., але мало віриться
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14.11.2020 16:16 Відповісти
Даже не верися, что спонсор зеленского обламался в верховном суде.
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11.11.2020 08:45 Відповісти
Сам офигеваю, может это ответка от судейской мафии клоуну за наезд на Конституционный суд?
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11.11.2020 22:42 Відповісти
Байден в ноябре 2016 года, когда он занимал пост вице-президента США и за месяц до начала национализации Приватбанка Коломойского, позвонил тогдашнему президенту Порошенко и предложил ускорить процесс. «Я знаю, что сложно. Коломойский - заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно», - заявил тогда американский вице-президент.
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11.11.2020 08:45 Відповісти
Подозреваю, что если бы не США, то беня и сейчас хозяйничал бы в Приватбанке.
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11.11.2020 08:54 Відповісти
подозреваю, что в омане не только счета у бени
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11.11.2020 09:33 Відповісти
Не все так уж и плохо с нашими судами. А Когда КС собрался объявить АФЕРУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ с дерибаном земли неконституционной, то бенин клоун поднял истерику, зацепившись за другое. Если клоун распустит КС, то он соберет его с "юристов" коломойского.
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11.11.2020 08:59 Відповісти
беня не при чём, то зрада. зеля с народом, он нех не знал. С Богданом есть свежее интервью УП, про кс много
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11.11.2020 09:34 Відповісти
Коломойский наиболее нахальный олигарх в стране.
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11.11.2020 09:01 Відповісти
Даа... ?? А як же Ахметов ??
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11.11.2020 10:10 Відповісти
Дай Бог, дай Бог!
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11.11.2020 10:43 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает. А ведь еще и не президент...
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11.11.2020 13:59 Відповісти
 
 