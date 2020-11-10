Власти Харькова закупили урны для мусора по рекордной цене 4 450 гривен за штуку

Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета 4 ноября по результатам тендера заключил договор с ФЛП Галагуря Светлана Николаевна на капитальный ремонт территории зеленой зоны напротив ул. Харьковских Дивизий, 9, стоимостью 4,56 млн грн.

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передают Наші гроші.

Тендерной документацией предусмотрено, что во время ремонта зеленой зоны по указанному адресу установят 22 урны для мусора по 4 450 гривен за штуку. Это в три-четыре раза дороже, чем заказывали урны в этом года для капитальных ремонтов парков, скверов и зеленых зон в Харькове – по 960-1450 грн.

Ранее самые дорогие урны были установлены в Харькове в Саржином Яру по 4 000 гривен за штуку.

Также в рамках ремонта будет установлено шесть парковых скамеек по 27 240 грн за штуку. Ранее в этом году парковые скамейки в городе закупали по 13-19 тыс. грн.

Кроме того, 3,2 млн грн пойдет на ремонт покрытия (из них на 1,3 млн грн положат тротуарную плитку по 631,56 грн за квадратный метр) и за 788 тыс. сделают ремонт системы электроосвещения.

ФЛП Светлана Галагуря была зарегистрирована в октябре 2017 года. С тех пор, по данным "Прозорро" получила заказов 14,5 млн грн, единственным ее заказчиком все это время был Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета.

Нынешняя сделка – первая, которая заключена по результатам открытых торгов, до этого с ФЛП договора подписывали через процедуру отчетности.

На тендере единственным конкурентом ФЛП было ООО "Строительная компания "Мега-С", учредителем которой указан Денис Халаимов. По данным "Прозорро", с 2018 года фирма заключила соглашений на 145,62 млн грн. Ее заказчиками были упомянутый Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета и специализированное коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой".