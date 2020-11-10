Расходы на импорт нефтепродуктов упали с начала года на 37%, – Таможенная служба

Украина в январе-октябре 2020 года импортировала нефтепродукты (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее) на сумму $2,77 млрд, что на 36,8% меньше, чем в январе-октябре 2019 года ($4,39 млрд).

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов составил 6,46 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6,95 млн тонн).

В том числе из РФ импортировано топливо на $1,1 млрд (доля – 36,43%), Беларуси – на $963,38 млн (34,75%), Литвы – на $332,12 млн (11,98%), других стран – на $467,08 млн (16,85%).

Кроме того, Украина экспортировала 271,97 тыс. тонн (-43,3% к январю-октябрю 2019 года) нефтепродуктов на общую сумму $113,44 млн (-51,5%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $21,28 млн, Венгрии – $10,32 млн, Греции – $9,94 млн, других стран – $71,91 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6,95 млрд, а экспортировала – на $3,34 млрд, в 2012 – на $7,61 млрд и $1,39 млрд соответственно, в 2013 – на $6,42 млрд и $810,77 млн, в 2014 – на $6,7 млрд и $510,6 млн, в 2015 – на $3,86 млрд и $116,39 млн, в 2016 – на $3,27 млрд и $86,59 млн, в 2017 – на $4,16 млрд и $180,85 млн, в 2018 – на $5,64 млрд и $249,62 млн, в 2019 – на $5,32 млрд и $267,07 млн.