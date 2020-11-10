Служба внешней разведки купила автомобили Volkswagen по 1,5 миллиона за штуку

Служба внешней разведки Украины 6 ноября по результатам тендера заказала ООО "Автосоюз" легковых автомобилей специализированного назначения на общую сумму 5,99 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, фирма поставит 4 микроавтобуса Volkswagen Caravelle Т6 SAKSONIA 2.0 140PS 7-DSG почти по 1,5 млн грн за штуку.

Каждый автомобиль должен иметь трехзонный климат-контроль "Climatroni", второй испаритель, дополнительный обогреватель, дополнительное управление в пассажирском салоне, мультимедийную система "Composition Color": пятидюймовый цветной TFT-дисплей с функцией Touchscreen, радио, CD/mp3-проигрыватель, картоприемник SD, обогрев сидений в кабине водителя слева и справа, парк-пилот впереди и сзади, подушки безопасности для водителя и пассажира. А также дополнительно комплект шин, тонировка окон, комплект водителя (огнетушитель, аптека и т.д.), а с спецкомлектации – сейф для хранения документов в багажнике.

В автосалонах Volkswagen Caravelle Т6 SAKSONIA 2.0 140PS 7-DSG без дополнительного оборудования и сейфа можно приобрести за 1,47 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было херсонское ООО "Юг-Авто" Анатолия Романова и Анастасии Романовой (дочери экс-руководителя "Укроборонпрома"), чье предложение было на 3,6 тыс. грн выше. Фирмы не торговались на аукционе.

Основателем киевского ООО "Автосоюз" является ООО "Европа-авто" Юлии Розумей, руководитель Дмитрий Розумей.

По данным издания, за последние два месяца Служба внешней разведки купила автомобиль Toyota Land Cruiser за 1,5 млн грн и 6 автомобилей Toyota Corolla за 3,41 млн грн.

С июня 2020 года Службу внешней разведки Украины возглавляет Валерий Кондратюк.