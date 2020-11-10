Дочерняя компания JTI в Украине выплатит дивиденды на 310 миллионов

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, планирует направить 311,76 млн грн на выплату акционерам дивидендов за 2018-2019 годы.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), одобрить выплату дивидендов акционеры намерены на собрании 26 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Нераспределенная прибыль общества, сформированная в результате деятельности в 2018 году в размере 32,05 млн грн, планируется распределить следующим образом: часть прибыли в сумме 32,05 млн грн направить на выплату дивидендов акционерам общества, в расчете на одну простую именную акцию 32,23 грн", – сказано в сообщении.

Кроме того, предлагается нераспределенную прибыль "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" за 2019 год в размере 279,71 млн грн частично направить на выплату дивидендов акционерам – 279,7 млн грн, в расчете на одну простую именную акцию общества – 281,26 грн.

Общее количество акций по состоянию на 20 ноября 2020 года (на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания), составляет 994,46 тыс. штук простых именных акций.

Как сообщалось, ранее ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" сообщало, что акционерам предлагалось направить на выплату дивидендов за 2019 год 417,67 млн грн.

Напомним, "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 698,45 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика. Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран.