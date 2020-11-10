СБУ задержала на взятке заместителя мэра Кременной

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одного из городских советов в Луганской области, который вместе со своим заместителем требовал взятку от коммерческого директора одного из частных предприятий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, заместитель городского головы был задержан в кабинете горисполкома при получении всей суммы взятки еще 16 октября.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители города требовали деньги от владельца фирмы, которая занимается ремонтом инфраструктуры. За вознаграждение чиновники обещали предпринимателю победу на открытых торгах и быструю оплату услуг по двум другим соглашениям", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и других причастных лиц.

В сообщении СБУ не уточняется название города, однако судя по опубликованным оперативным фото, речь идет о городском голове Кременной, которым является Юрий Прокопенко. Его заместителями на сайте горсовета указаны Георгий Дзивульский (первый заместитель) и Наталья Макогон (заместитель по финансово-экономическим вопросам).

В то же время пресс-центр СБУ во вторник также сообщает о разоблачении схемs завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области, которую организовал в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная.

В рамках этого дела правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной, по месту жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах. Изъято черновые записи, 800 тыс. гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.