Европарламент может признать судебную систему угрозой для реформ в Украине

Украинская судебная системе является угрозой для продолжения реформ в Украине на пути к евроинтеграции.

Об этом говорится в докладе по выполнению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, принятом комитетом Европарламента по иностранным делам, передает Deutsche Welle.

На основе этого доклада будет принята резолюция, которая станет официальной позицией Европарламента.

Во время голосования в комитете доклад поддержали 53 евродепутата, 7 были против, еще 8 – воздержались.

"Путь, которым страна идет после Революции достоинства, впечатляет. Но остаются огромные вызовы: продолжение российской агрессии, пандемия COVID-19, деятельность тех, кто продолжает пренебрегать верховенством права и борьбой с коррупцией. Настоящие реформаторы в Украине заслуживают продолжения нашей поддержки", – заявил автор доклада, постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер.

В документе отмечается, что Украина продвинулась в реформах, в частности в сельском хозяйстве, энергетике, банковской системе, децентрализации, цифровой экономике, защите окружающей среды и избирательных процедур.

В то же время угрозой для этого прогресса евродепутаты назвали, в частности, судебную систему, которая пользуется одним из самых низких уровней доверия среди украинцев.

Также европарламентарии разочарованы недостаточным прогрессом в искоренении влияния олигархов в стране.

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Как сообщалось, ранее Конституционный Суд (КСУ) признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Из-за этого НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании.

В свою очередь президент Владимир Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.