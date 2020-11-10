Суд начал банкротство еще одной компании Лещинского с долгом перед "Ощадбанком" на 2 миллиарда

Суд признал банкротом ООО "Торговая компания "Урожай" и открыл ликвидационную процедуру.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Винницкой области принял 4 ноября, передает Finbalance.

Конечный бенефициар компании-банкрота – Александр Лещинский, который контролирует "Лауффер Групп" (Lauffer Group), которая специализируется на изготовлении муки, хлебобулочных изделий, масложировых продуктов, консервной и другой продукции.

В реестр требований кредиторов ООО "Торговая компания "Урожай" включены в том числе требования "Ощадбанка" на 1,88 млрд грн (четвертая очередь), ПУМБа – на 880,9 млн грн (четвертая очередь ), "Сбербанка" – на 639,2 млн грн (четвертая очередь), банка "Кредит Днепр" – на 487,3 млн грн (четвертая очередь), "Дельта Банка" – на 202,7 млн грн (четвертая очередь) и 75,3 млн грн (шестая очередь), "Укргазбанка" – на 18,2 млн грн (четвертая очередь).

Отдельно в реестр были внесены требования кредиторов, обеспеченные залогом: "Ощадбанка" – 200 млн грн, "Дельта Банка" – на 25,9 млн грн.

В декабре 2019 года Северо-западный апелляционный хозсуд по ходатайству "Ощадбанка" в рамках дела о признании банкротом ООО "ТК "Урожай" внес изменения в реестр требований кредиторов должника и отклонил денежные требования ООО "Десаж Лоджистик Сервисез" (связано с Лещинским) на сумму 4,35 млрд грн. Однако в июне 2020 года Верховный Суд отменил указанное решение, а суд первой инстанции дальше рассматривал указанные кредиторские требования.

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Как сообщалось, в феврале государственный "Ощадбанк" подал заявление в Нацполицию о мошеннических действиях группы компаний Lauffer и ряда регистраторов, которые были направлены на лишение банка права собственности на маслоэкстракционный завод в Славянске и имущество Уманского консервного комбината, которые выступали в качестве залогов по кредитам ООО "ТК "Урожай".

В рамках дела о банкротстве ООО "Торговая компания "Урожай" (входит в Lauffer Group – крупнейшего производителя хлеба в Украине, основной бенефициар – Александр Лещинский) государственный "Ощадбанк" заявлял требования на 2,16 млрд грн.

Lauffer Group - одна из крупнейших украинских бизнес-групп в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Работает в Украине более 15 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на изготовлении муки, хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции.

Основателем и владельцем является бывший народный депутат от Партии Регионов Александр Лещинский. Группа Lauffer объединяет холдинги "Золотой урожай" и "Урожай".