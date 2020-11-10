Из Украины вывели дивиденды на $2,7 миллиарда с начала года, – НБУ

В январе-октябре 2020 года бизнес направил на репатриацию дивидендов $2,74 млрд.

Об этом сообщили в пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.

"За 10 месяцев 2020 года куплено для репатриации дивидендов $2,09 млрд, перечислено $2,74 млрд", – сообщили в НБУ.

Национальный банк ожидает, что объем репатриации дивидендов по итогам этого года составит около $3,5 млрд, а в следующем – около $3,3 млрд.

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Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.