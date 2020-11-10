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НБУ (8352) дивіденди (425)

Из Украины вывели дивиденды на $2,7 миллиарда с начала года, – НБУ

Новини БізнесЦензор Фінанси

Из Украины вывели дивиденды на $2,7 миллиарда с начала года, – НБУ

В январе-октябре 2020 года бизнес направил на репатриацию дивидендов $2,74 млрд.

Об этом сообщили в пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.

"За 10 месяцев 2020 года куплено для репатриации дивидендов $2,09 млрд, перечислено $2,74 млрд", – сообщили в НБУ.

Национальный банк ожидает, что объем репатриации дивидендов по итогам этого года составит около $3,5 млрд, а в следующем – около $3,3 млрд.

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Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Українські новини


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Топ коментарі
+4
Петя не мав взагалі більшості в Раді.І вже півтора року - не президент. А закон не прийнятий.
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10.11.2020 21:58
+4
Как раз Петя имел большинство. А так же Петя имел всю Украину в разных позах. Больше того, когда Пете понадобилось сделать уголовника без образования Луценка генеральным прокурором то даже Конституционное большинство собрал чтобы изменить Конституцию.
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10.11.2020 22:24
+3
Петя не мав взагалі більшості в Раді.І вже півтора року - не президент. А закон не прийнятий.
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10.11.2020 21:58
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Тільки податок на виведений капітал замість податку на прибуток спасе ситуацію.
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10.11.2020 19:00 Відповісти
Спасиб говорим Пете который насрал на Украину и так и не принял закон о налоге на выведенный капитал
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10.11.2020 20:56 Відповісти
Петя не мав взагалі більшості в Раді.І вже півтора року - не президент. А закон не прийнятий.
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10.11.2020 21:58 Відповісти
Как раз Петя имел большинство. А так же Петя имел всю Украину в разных позах. Больше того, когда Пете понадобилось сделать уголовника без образования Луценка генеральным прокурором то даже Конституционное большинство собрал чтобы изменить Конституцию.
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10.11.2020 22:24 Відповісти
Ну да, у Пети было большинство... Скажи еще, что монобольшинство. Какую сказку расскажешь в следующий раз?
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11.11.2020 12:19 Відповісти
Ты ЗЕмразоподобное существо. Не путай ******* с Петей.
Как тебе умные люди написали большинства у Пети не было в раде.
И при этом он умудрялся что-то менять.
Ты **** если не знаешь так ******** хотя бы свой не раззевай.
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11.11.2020 13:02 Відповісти
а що ж ти не дякуєш зеленый шмарклі, чого ж воно зі своєю мразотною більшістю у турборежимі не прийгяло цього Закону? чи яйця квартально-коломойшинським виродкам заважають це зробити?
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11.11.2020 07:48 Відповісти
Твой зебил обещал НнВК и у него точно монобольшинство было. Так где закон?
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11.11.2020 12:20 Відповісти
Петя не мав взагалі більшості в Раді.І вже півтора року - не президент. А закон не прийнятий.
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10.11.2020 21:58 Відповісти
Я так понимаю это заробитчане дивиденты выводят. Так?
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11.11.2020 01:33 Відповісти
Пусть скажут спасибо что иностранцы вообще свои бизнесы не позакрывали
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11.11.2020 09:10 Відповісти
 
 