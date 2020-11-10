Продажи электромобилей в октябре упали на 15%, – "Укравтопром"

В октябре 2020 года украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает объединение "Укравтопром".

В то же время, отмечается, что доля новых автомобилей в приобретениях выросла до 11% против 6% годом ранее.

Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге, как и ранее, составили легковые автомобили – 632 штуки (-11% к октябрю 2019 года).

Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц, – 25 штук (-59%).

Всего за 10 месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6 309 автотранспортных средств на электротяге, или на 1% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Из этого количества: легковых авто – 6016 штук (из них новых только 8%), коммерческих – 292 штуки (новых – 3%) и один электробус (новый).

Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. С января по октябрь 1 912 авто этой марки пополнили автопарк страны.

На втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели с начала года выбрали 729 автомобилистов.

Третий результат – у Tesla Model S – 676 штук.

На четвертой позиции – Fiat 500е с результатом 319 штук.

Замыкают пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов сразу два автомобиля Chevrolet Bolt и Tesla Model X, у которых по 310 регистраций с начала года.