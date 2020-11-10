Экспорт электроэнергии упал с начала года на 23%, – Укрэнерго" (обновлено)

Украина в январе-октябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23% (на 1,18 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,95 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 28,5% (на 982,1 млн кВт-ч) – до 2,46 млрд кВт-ч.

В то же время поставки электроэнергии в Польшу возросли на 11,1% (на 125,9 млн кВт-ч) – до 1,26 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 145,2 млн кВт-ч, что на 73,7% (на 407,5 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-октябре 2019 года.

Экспорт электроэнергии в Беларусь с начала года составил 82,8 млн кВт-ч. В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

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При этом Украина за 10 месяцев увеличила импорт электроэнергии на 30% (на 461,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд кВт-ч.

В том числе из Словакии поставлено 1,21 млрд кВт-ч, из Венгрии – 496,3 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 87,1 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за десять месяцев текущего года из РФ импортировано 49,3 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,8 млн кВт-ч.

Также сообщается, что Украина в январе-октябре 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 23,4% (на $70,46 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $230,75 млн, в том числе в прошлом месяце поставлено э/э на $25,13 млн.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за 10 месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на $107,62 млн, Польшу – на $69,86 млн, Румынию – на $38,45 млн, другие страны – на $14,82 млн.

Кроме того, Украина в январе-октябре импортировала электроэнергию на $116,46 млн (в октябре – на $2,85 млн) против $50,64 млн – за 10 месяцев 2019 года. В том числе из Словакии – на $56,16 млн, Венгрии – на $38,39 млн, Беларуси – на $10,5 млн, других стран – $11,42 млн.

Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн, в том числе в Венгрию поставлено на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси – на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.