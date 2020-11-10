Каськив стал депутатом от партии Медведчука

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел под шестым номером в Закарпатский облсовет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома по результатам выборов в Закарпатский облсовет, передает Слово и дело.

Сообщается, что Каськив является гражданином Украины, родился 1 декабря 1973 года, образование высшее, беспартийный, частный предприниматель, место жительства – город Киев.

Он прошел шестым номером от партии ОПЗЖ в Закарпатский областной совет. На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Владислава Каськива.

Его подозревали в расхищении государственных средств при размещении внешней рекламы на сумму 7,46 млн грн. По словам на то время генпрокурора Юрия Луценко, Каськив полностью оплатил всю сумму. Дело до сих пор рассматривается в суде первой инстанции.

Кроме того, НАБУ расследует дело в отношении родного брата бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра, которого подозревают в завладении 259,2 млн грн средств агентства.