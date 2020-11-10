Зеленский предложил бороться с коронавирусом витаминами

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, президент Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации для граждан по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.

Об этом Зеленский заявил на селекторном совещании с представителями правительства, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, пандемия показала, что у людей, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, коронавирусная болезнь протекает легче, они выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи прописывают ему профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", – отметил Зеленский.

Поэтому, по мнению президента, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, в связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" – перечне витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма, укрепления иммунитета и т. д.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", – подчеркнул президент.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь предложил привлечь к программе спортсменов, переболевших COVID-19, – чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поддержал идею реализации программы "Здоровая нация".

Ожидается, что представители Офиса президента и Кабинета министров в ближайшее время создадут план разработки и внедрения программы в жизнь.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировано 1252 человека, 191 больной умер.