Минфин вновь повысил ставки по облигациям в гривне

Министерство финансов на состоявшемся 10 ноября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,88 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В том числе продажа шестимесячных ОВГЗ принесла 5,28 млрд грн. Для этого Минфин повысил ставки по ним до 9%, тогда как 13 октября Минфин размещал такие ценные бумаги под 8% годовых.

От продажи ОВГЗ сроком обращения один год поступило 281,21 млн грн. Ставка по ним повышена до 10,42% годовых с 10,3% годовых на аукционе 27 октября.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США облигации на $82,36 млн сроком обращения 15 месяцев, повысив ставки по ним до 3,62%, тогда как годичные валютные ОВГЗ в октябре размещались под 3,5% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 3 ноября Минфин привлек 1,96 млрд грн, повысив ставки доходности по самым коротким трехмесячным облигациям еще на 20 базисных пунктов – до 7,5% годовых.

Перед этим на аукционе 27 октября спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) упал в 18 раз, что позволило Минфину привлечь всего 395,56 млн грн от размещения облигаций сроком обращения один год. Для этого Минфин вынужден был повысить ставку по ним до на 8 процентных пунктов – до 10,3% годовых, тогда как ряд участников аукциона предлагали ставки еще выше.