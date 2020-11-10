ЕБРР утвердил кредит для "Укрпошты" на 63 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение АО "Укрпошта" до 63 млн евро кредитных средств под госгарантии на закупку и оборудование передвижных отделений, создание автоматических сортировочных центров.

Совет директоров ЕБРР одобрил этот проект 4 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Первый транш в объеме 23 млн евро будет направлен на приобретение и оснащение почтовых фургонов для размещения в сельских районах по всей стране, второй транш в 30 млн евро – на развитие современных автоматических сортировочных центров, а также на развитие связанной сети региональных сортировочных складов.

Еще 10 млн евро будет выделено третьим траншем на приобретение и оснащение дополнительных почтовых фургонов для завершения программы развертывания сети мобильных почтовых отделений в сельских районах по всей стране. Предполагается, что третий транш будет зарезервирован позднее.

По данным ЕБРР, общая стоимость проекта составит 112 млн евро, из них кредит банка - 63 млн евро, кредит Европейского инвестиционного банка – 30 млн евро и собственные средства "Укрпошты" – 19 млн евро.

Ранее отмечалось, что сортировочные центры, на которые предполагается выделение финансирования, будут сооружены в Киеве, Львове и Днепре.

Как сообщалось, 21 октября Кабинет министров Украины одобрил привлечение 63 млн евро кредита от ЕБРР на реализацию проектов АО "Укрпошта" "Логистическая сеть" и "Сельское отделение".

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия на подписание гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети акционерного общества "Укрпошта" между Украиной и ЕБРР.

ЕИБ предоставит финансирование в размере 30 млн евро на модернизацию логистической сети "Укрпошты", включая инвестиции в новые сортировочные узлы и склады, а также инвестиции в соответствующую ИТ-инфраструктуру. Соответствующий проект совет директоров ЕИБ одобрил 15 мая 2020 года.