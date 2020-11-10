Минэкономики сменило главу Экспортно-кредитного агентства

Исполняющим обязанности главы правления Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) назначен Руслан Гашев вместо Ларисы Луковиной, которая уволена с этой должности.

Соответствующие данные размещены в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, Минэкономики прекратило полномочия члена правления ЭКА Юрия Петровского.

Как сообщалось, до октября 2020 года Руслан Гашев возглавлял Фонд развития предпринимательства (ФРП).

https://biz.censor.net/news/3223993/glava_fonda_razvitiya_predprinimatelstva_pokinul_doljnost

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.