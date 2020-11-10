Минцифры и lifecell готовят проект идентификации абонентов с помощью приложения "Дія"

Министерство цифровой трансформации и мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) готовят проект идентификации абонентов с помощью мобильного приложения "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифроой трансформации Михаил Федоров.

"Обсудили на встрече с СЕО lifecell Исметом Языджи совместные планы по развитию интернета и цифровизации. Инициативы, которые реализовываем с lifecell: идентификация личности на сайте lifecell с помощью приложения "Дія"; намерение открыть совместно с Минцифры тестовые центры 5G, lifecell придерживается лицензионных условий и в течение двух лет даст возможность 90% населения Украины пользоваться связью 4G", – написал Федоров в Facebook.

Как сообщалось, по данным Минцифры, обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0" за первые 10 дней с момента запуска установили более 1 млн украинцев.

Сейчас с помощью приложения в цифровом формате доступны такие документы, как паспорт гражданина (ID-карта и биометрический загранпаспорт), водительское удостоверение и техпаспорт на авто, налоговый номер (ИНН), справка внутренне перемещенного лица, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (отображается у обоих родителей) и цифровой студенческий билет.

Среди главных функций обновленной версии "Дія 2.0" в министерстве называют шеринг документов, который позволяет обмениваться копиями документом с электронной подписью.