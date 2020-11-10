Производство электроэнергии упало с начала года на 5,4%, потребление – на 4,2%, – Минэнерго (обновлено)

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-октябре 2020 года сократилось на 5,4% (на 6,89 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 119,82 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, атомные электростанции (АЭС) за десять месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 63,03 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 22,25 млрд кВт-ч (-29,6% к январю-октябрю 2019 года), Южно-Украинской – 15,13 млрд кВт-ч (+6,9%), Ривненской – 15,93 млрд кВт-ч (+6,5%), Хмельницкой – 9,73 млрд кВт-ч (+52,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 16,2% – до 39,32 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 23,7% – до 29,54 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 19,3%, до 9,77 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 6,1% – до 6,24 млрд кВт-ч, а блок-станции увеличили на 8,2% – до 1,6 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 9,63 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,6% (в январе-октябре 2019 года – 52,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,8% (37%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (5,2%), блок-станций – 1,3% (1,2%), альтернативных источников – 8% (3,6%).

В октябре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 1,8% (на 222,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 12,15 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам 10 месяцев 2020 года снизился на 8,3% (на 1,28 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,12 млн Гкал.

Также сообщается, что потребление электроэнергии в Украине в январе-октябре 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 4,2% (на 5,23 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 117,92 млрд кВт-ч.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 10 месяцев сократилось на 3,2% (на 3,21 млрд кВт-ч) – до 95,88 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 5% – до 40, 61 кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 22,53 млрд млн кВт-ч (-7,4% к январю-октябрю 2019 года), топливная – 2,65 млрд кВт-ч (-5,8%), машиностроительная – 2,5 млрд кВт-ч (-17,1%), химическая и нефтехимическая – 3,48 млрд кВт-ч (+14,4%), пищевая и перерабатывающая – 3,55 млрд кВт-ч (-4,2%), строительных материалов – 1,9 млрд кВт-ч (+1,1%), другие – 3,99 млрд кВт-ч (+0,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3,12 млрд млн кВт-ч (+0,6%), транспортные – 4,6 млрд кВт-ч (-14,8%), строительные – 745,2 млн кВт-ч (-4,5%).

Население страны потребило 29,5 млрд кВт-ч (+2,8%), коммунально-бытовые потребители – 11,45 млрд кВт-ч (-6,9%), другие непромышленные потребители – 5,86 млрд кВт-ч (-3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 10 месяцев снизилась с 43,2% до 42,4%, а доля населения увеличилась с 29% до 30,8%.

В октябре 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 4,6% (на 572,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,79 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 0,8% (на 82,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 641,4 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч), до 120,77 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153,95 млрд кВт-ч. При этом производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч. Без учета технологических потерь потребление электроэнергии в прошлом году уменьшилось на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч) – до 120,08 млрд кВт-ч.