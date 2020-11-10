Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза
Новини БізнесЦензор Влада Транспорт Соціальна політика
По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 39 млрд грн, или 59% выделенных средств.
Как сообщается на сайте Министерства финансов, в том числе на строительство и ремонт дорог государственного значения использовано 20,22 млрд грн из выделенных 35 млрд грн.
Таким образом, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на дороги составили 3,9 млрд грн.
Минфин уточняет, что с начала существования Фонда на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%.
В том числе из предусмотренных 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ использовано 42 млн грн. Из 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 709,7 млн грн.
Кроме того, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн.
На повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.
Как сообщалось, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн было потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог было использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн, на сферу здравоохранения – 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.
Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.
Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
Будь ласка, зачекайте...
Дорожники! Даешь пятилетку за 1.5 месяца!!!!
неужели его заложили в бюджет еще в далеком 19м?
или это не более чем пустой свинозвиздеж, называть любые бюджетные деньги - ковидными?
а в это время болеют ковид 19 доктора медсестры санитарки!
кто вас будет лечить и спасать? хотя..КАКАЯ РАЗНИЦА