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Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза

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Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза

По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 39 млрд грн, или 59% выделенных средств.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в том числе на строительство и ремонт дорог государственного значения использовано 20,22 млрд грн из выделенных 35 млрд грн.

Таким образом, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на дороги составили 3,9 млрд грн.

Минфин уточняет, что с начала существования Фонда на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%.

В том числе из предусмотренных 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ использовано 42 млн грн. Из 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 709,7 млн грн.

Кроме того, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн.

На повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза 01

Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза 02

Как сообщалось, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн было потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог было использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн, на сферу здравоохранения – 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Смолою гарячою! Лікувати припіздента!
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10.11.2020 17:14
+5
У ЗЕбанды не осталось ни стыда, ни совести. Осталась одна хуцпа.
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10.11.2020 17:17
+4
как это радостно слышать на фоне 10 000 заболевших за сутки и около 200 (в день), не увидящих никогда ни эти дороги... ни другие...
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10.11.2020 19:43
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Смолою гарячою! Лікувати припіздента!
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10.11.2020 17:14 Відповісти
У ЗЕбанды не осталось ни стыда, ни совести. Осталась одна хуцпа.
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10.11.2020 17:17 Відповісти
«небарыги « грабят💶🤑💰 , как перед извержением вулкана , чуют , скоро конец🤢🤡💩🎪👿👹
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11.11.2020 07:17 Відповісти
сволочи
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10.11.2020 17:31 Відповісти
До нового года еще много надо потратить.
Дорожники! Даешь пятилетку за 1.5 месяца!!!!
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10.11.2020 18:30 Відповісти
как это радостно слышать на фоне 10 000 заболевших за сутки и около 200 (в день), не увидящих никогда ни эти дороги... ни другие...
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10.11.2020 19:43 Відповісти
Расходы на дороги из Фонда борьбы с COVID за полмесяца превысили все остальные в 4 раза - Цензор.НЕТ 6220
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10.11.2020 20:05 Відповісти
Расходы на дороги из Фонда борьбы с COVID за полмесяца превысили все остальные в 4 раза - Цензор.НЕТ 6848
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10.11.2020 20:41 Відповісти
зато какие там откаты для решал бюджетного бабла...- Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза - Цензор.НЕТ 2961
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10.11.2020 21:03 Відповісти
Во страна! Гос.бюджет из Закона превратили в презерватив - растягивай в какую сторону хочешь! Вот если бы так действовал человек - копил бы деньги на погребение или на свадьбу сыну, а потом в один день потратил их на перелет на экскурсию в Антарктиду, не сообщив об этом ни жене, ни сыну. Что-то в этом "царстве" стало происходить не понятное и главное, что никто официально не поясняет - почему такие огромные бабки вдруг тратятся не по назначению - это же та же е прикрытая уголовщина! И это при огромных проблемах непосредственно с самим короновирусом и с социальным положением основной массы населения. Власть не убедила и не доказала, что сегодня важнее всего дороги, а это не их бабки - это бабки народа! Создается впечатление, что кто-то "наверху" спешит до Нового года эти бабки успеть освоить не мимо своего кармана. Может это как раз и подтверждают срочные активные действия власти совместно с КС увести от ответственности этих любителей государственных бабок???
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10.11.2020 22:01 Відповісти
откуда взялся этот ФОНД с таким страшным баблом внутри???
неужели его заложили в бюджет еще в далеком 19м?
или это не более чем пустой свинозвиздеж, называть любые бюджетные деньги - ковидными?
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10.11.2020 22:06 Відповісти
пэтро ты? хрю-хрю
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10.11.2020 23:01 Відповісти
невже дороги зараз важливіші ніж життя багатьох сотень тисяч людей?? зебобіки, ви за часи правління Пороха кричали що він влаштував вам "геноцид". А як ви називатимете те, що відбувається зараз??
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10.11.2020 22:28 Відповісти
а потому что ни одна тварь с банковой и ВР пока еще не подохла, о чем очень жаль.
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11.11.2020 08:29 Відповісти
ну что хуже небудет!выбрали?!?1?
а в это время болеют ковид 19 доктора медсестры санитарки!
кто вас будет лечить и спасать? хотя..КАКАЯ РАЗНИЦА
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11.11.2020 10:14 Відповісти
Спешат. Чуствуют жопой,что кормушку скоро прикроют, потому что больных все больше и больше.
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11.11.2020 13:05 Відповісти
 
 