Мининфраструктуры выбрало новых перевозчиков для 109 межобластных маршрутов

Министерство инфраструктуры объявило результаты конкурса по перевозке пассажиров на межобластных автобусных маршрутах, по его итогам 134 перевозчика получили право работать на 109 маршрутах по всей территории Украины.

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры, при этом 21 перевозчика министерство к участию в конкурсе не допустило.

По словам главы министерства Владислава Криклия, среди основных условий для участия перевозчиков было соответствие требованиям экологичности не ниже Евро-2.

"Также все победители конкурса соответствуют по классу, категории и пассажировместимости в соответствии с установленными законодательством требованиями, предусматривают возможность установки оборудования для осуществления контроля за работой подвижного состава в реальном времени, и немаловажно, не переоборудованные из грузовых транспортных средств", – отметил министр.